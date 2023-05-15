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NOVIDADES DISNEY+

A Jornada de Jin Wang: como será a nova série com Michelle Yeoh?

15 de maio de 2023
15 de maio de 2023

A nova série do Disney+ conta com um elenco premiado em uma história que une comédia, ação e muito kung-fu. 


Um universo mítico está à sua espera em A Jornada de Jin Wang. Com um elenco estelar internacional que inclui os atores vencedores do Oscar® Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, a série estreia no dia 24 de maio no Disney+.

A produção é baseada na premiada graphic novel de Gene Luen Yang, autor de outras obras como “Avatar: A Lenda de Aang”, que segue sendo publicada no Brasil. 

A seguir, saiba mais sobre A Jornada de Jin Wang

A Jornada de Jin Wang: o que esperar da nova série do Disney+


Misturando comédia, ação e kung-fu, A Jornada de Jin Wang é a história da batalha de um jovem em busca de sua própria identidade através da família.

A série narra as provações e aflições de Jin Wang (Ben Wang), um adolescente cuja vida muda para sempre quando ele fica amigo de um deus mitológico

Outro ponto de destaque da produção é o seu elenco. Além de trazer os recém-premiados no Oscar®, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, e a indicada ao Oscar® Stephanie Hsu, a produção conta, ainda, com outras grandes estrelas. 

Uma delas é a atriz duas vezes indicada ao Emmy Internacional® Yeo Yann Yann, além de Chin Han; Daniel Wu; o campeão de taekwondo Jimmy Liu e Sydney Taylor.

Ronny Chieng, Jimmy O. Yang, James Hong, Leonard Wu, Poppy Liu completam o time. A série também conta com a participação de Lisa Lu e Rosalie Chiang.

Você não pode perder a estreia de A Jornada de Jin Wang no Disney+


Aventure-se ao lado deste panteão de icônicos personagens míticos chineses em A Jornada de Jin Wang

A série é dirigida por Destin Daniel Cretton (de Shang-Chi e a Lenda Dos Dez Anéis, da Marvel), que também atua como produtor executivo ao lado de Melvin Mar e Jake Kasdan, Erin O'Malley, Asher Goldstein e Gene Luen Yang.

A Jornada de Jin Wang estreia no dia 24 de maio, com exclusividade no Disney+. Ninguém pode perder essa aventura!

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