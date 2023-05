A Jornada de Jin Wang: quem é Ke Huy Quan e em quais outros filmes e séries você poderá vê-lo no Disney+

O ator vietnamita fez sucesso no cinema quando criança e, agora, retorna em grandes produções também no Disney+.



“Mãe, acabei de ganhar um Oscar®!”. Foi assim que Ke Huy Quan iniciou seu discurso após ganhar a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante na premiação de 2023. Agora, Ke Huy Quan faz parte do elenco de A Jornada de Jin Wang, nova série do Disney+.

A produção, que estreia dia 24 de maio no streaming, conta a história de um jovem que só queria um ano tranquilo na escola. No entanto, sua vida se transforma quando ele faz amizade com um garoto que é filho de um deus da mitologia chinesa.