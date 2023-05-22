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A Jornada de Jin Wang: quem é Ke Huy Quan e em quais outros filmes e séries você poderá vê-lo no Disney+

22 de maio de 2023
22 de maio de 2023

O ator vietnamita fez sucesso no cinema quando criança e, agora, retorna em grandes produções também no Disney+.


“Mãe, acabei de ganhar um Oscar®!”. Foi assim que Ke Huy Quan iniciou seu discurso após ganhar a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante na premiação de 2023. Agora, Ke Huy Quan faz parte do elenco de A Jornada de Jin Wang, nova série do Disney+.

A produção, que estreia dia 24 de maio no streaming, conta a história de um jovem que só queria um ano tranquilo na escola. No entanto, sua vida se transforma quando ele faz amizade com um garoto que é filho de um deus da mitologia chinesa.


Ke Huy Quan, de sucesso infantil a ganhador do Oscar®


Nascido em 1971, na antiga Saigon – hoje Cidade de Ho Chi Minh –, no Vietnã, Ke Huy Quan deixou cedo seu país. Aos sete anos, foi com o pai para Hong Kong e, posteriormente, para os Estados Unidos.

Aos 12 anos, ele foi dar apoio ao irmão que iria fazer um teste para um grande filme. No entanto, o próprio Ke foi selecionado. Ele viveu Short Round, um dos protagonistas do filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984, o segundo longa da exitosa saga Indiana Jones.

Ainda criança, Ke Huy Quan participou de outros sucessos da década de 1980. Ele, então, se afastou da atuação por vários anos, passando a trabalhar com a coordenação de dublês.

O ator retomou a carreira em 2022, e poderá ser visto no elenco da nova produção original Disney+: a série A Jornada de Jin Wang

A atuação de Huy Quan na franquia Indiana Jones também estará disponível no serviço de assinatura a partir do dia 31 de maio, com a chegada de toda a franquia ao Disney+

Por fim, o nome de Ke Huy Quan também está confirmado na 2ª temporada de Loki, que estreia dia 6 de outubro, também no streaming do Mickey

A Jornada de Jin Wang


A Jornada de Jin Wang traz um misto de comédia, ação e Kung-Fu ao Disney+


A série apresenta a história da batalha de um jovem em busca de sua própria identidade através da família e das artes marciais. 

Baseada na graphic novelAmerican Born Chinese” (sem publicação no Brasil), de Gene Luen Yang, A Jornada de Jin Wang narra as provações e aflições de um adolescente cuja vida muda para sempre quando ele fica amigo de um deus mitológico.

A aventura apresenta um elenco internacional com os atores vencedores do Oscar® Michelle Yeoh e Ke Huy Quan; Ben Wang; a atriz duas vezes indicada ao Emmy Internacional® Yeo Yann Yann; Chin Han; Daniel Wu; o campeão de taekwondo Jimmy Liu e Sydney Taylor.

Apresentando ao público um panteão de icônicos personagens míticos chineses está a indicada ao Oscar®, Stephanie Hsu; Ronny Chieng; Jimmy O. Yang; Ao Guang; James Hong; Leonard Wu e Poppy Liu. A série também conta com a participação de Lisa Lu e Rosalie Chiang.

A Jornada de Jin Wang estreia dia 24 de maio, exclusivamente no Disney+

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