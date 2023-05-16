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Novidades Disney+

A Jornada de Jin Wang: veja o teaser e a sinopse da nova série do Disney+

16 de maio de 2023
16 de maio de 2023

Baseada em uma graphic novel, a produção conta com os ganhadores do Oscar® Michelle Yeoh e Ke Huy Quan


Os fãs de artes marciais vão curtir em breve a série A Jornada de Jin Wang. A nova produção estreia dia 24 de maio no Disney+, misturando comédia, ação e fantasia.

Com oito episódios, a Jornada de Jin Wang é baseada em “American Born Chinese” (ainda sem publicação no Brasil), graphic novel de Gene Luen Yang.

A trama acompanha um adolescente que só queria levar uma vida normal na escola, mas vê tudo mudar ao fazer amizade com o filho de um deus da mitologia chinesa. Veja, a seguir, o novo teaser e mais detalhes sobre a produção: 


'A Jornada de Jin Wang' | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Conheça a sinopse de A Jornada de Jin Wang


Jin Wang (Ben Wang) é um jovem norte-americano, cujos planos de se integrar socialmente na escola e entrar para o time de futebol são arruinados com a chegada de Wei-Chen-Sun (Jimmy Liu), um estudante estrangeiro. 

A amizade com Wei-Chen, no entanto, levará Jin a uma aventura que ele jamais poderia imaginar. Isso porque o novato é filho de Sun Wukong, o legendário Rei Macaco, da mitologia chinesa, que pede a ajuda de Jin para cumprir uma missão especial. 

Enquanto encara os problemas do Céu e do ensino médio, Jin acaba descobrindo sua identidade. Nessa história que envolve família, comédia e muitos golpes de Kung-Fu, Jin entende que seu poder reside em ser ele mesmo.

A série conta, ainda, com os atores vencedores do Oscar®, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, a atriz duas vezes indicada ao Emmy Internacional® Yeo Yann Yann; Chin Han, Daniel Wu e Sydney Taylor.

Não perca a estreia de A Jornada de Jin Wang, dia 24 de maio, somente no Disney+!

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