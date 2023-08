A Música Está Servida: Thiaguinho estrela especial no Disney+

A atração leva a assinatura da Rádio Disney e une duas paixões nacionais: música e gastronomia.

Brasileiro que se preze adora uma boa comida. E se acompanhada de uma música igualmente boa, então, é a combinação perfeita. É justamente isso que Thiaguinho traz ao Disney+, no especial A Música Está Servida que estreia dia 25 de agosto!

A ideia é unir chefs e grandes músicos para cozinhar. Assim, enquanto a comida vai ficando pronta, eles conversam sobre as diferenças e semelhanças entre seus mundos.

Será que preparar os ingredientes é como compor? Tocar um instrumento é parecido com picar ou saltear os alimentos? Essas e outras questões virão à tona em um programa com uma certeza: tanto cantar como cozinhar tem o poder de unir pessoas e alimentar a alma.

Cozinhe e cante com Thiaguinho no Disney+



O primeiro episódio de A Música Está Servida traz uma receita brasileiríssima: a tradicional feijoada. O cantor Thiaguinho é o convidado que receberá a ajuda e companhia da chef e antropóloga Aline Chermoula, além da própria mãe e amigos.

Enquanto eles preparam esse clássico da culinária nacional, conversam sobre ancestralidade, carreira e como suas histórias se cruzam. Para coroar este encontro delicioso, o sambista, acompanhado da Banda do Poder, faz uma apresentação mais do que especial.

Vai ter roda de samba no Disney+ com A Música Está Servida



Não perca esse saboroso encontro da música com gastronomia! O episódio de estreia de A Música Está Servida chega no dia 25 de agosto, somente no Disney+! Thiaguinho e a chef Aline Chermoula esperam por você!