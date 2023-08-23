Cancel
NOVIDADES DISNEY+

A Música Está Servida: Thiaguinho estrela especial no Disney+

23 de agosto de 2023
23 de agosto de 2023

A atração leva a assinatura da Rádio Disney e une duas paixões nacionais: música e gastronomia.

Brasileiro que se preze adora uma boa comida. E se acompanhada de uma música igualmente boa, então, é a combinação perfeita. É justamente isso que Thiaguinho traz ao Disney+, no especial A Música Está Servida que estreia dia 25 de agosto!

A ideia é unir chefs e grandes músicos para cozinhar. Assim, enquanto a comida vai ficando pronta, eles conversam sobre as diferenças e semelhanças entre seus mundos.

Será que preparar os ingredientes é como compor? Tocar um instrumento é parecido com picar ou saltear os alimentos? Essas e outras questões virão à tona em um programa com uma certeza: tanto cantar como cozinhar tem o poder de unir pessoas e alimentar a alma.

A Música Está Servida

Cozinhe e cante com Thiaguinho no Disney+


O primeiro episódio de A Música Está Servida traz uma receita brasileiríssima: a tradicional feijoada. O cantor Thiaguinho é o convidado que receberá a ajuda e companhia da chef e antropóloga Aline Chermoula, além da própria mãe e amigos.

Enquanto eles preparam esse clássico da culinária nacional, conversam sobre ancestralidade, carreira e como suas histórias se cruzam. Para coroar este encontro delicioso, o sambista, acompanhado da Banda do Poder, faz uma apresentação mais do que especial.

Vai ter roda de samba no Disney+ com A Música Está Servida


Não perca esse saboroso encontro da música com gastronomia! O episódio de estreia de A Música Está Servida chega no dia 25 de agosto, somente no Disney+! Thiaguinho e a chef Aline Chermoula esperam por você!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set