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A Pequena Sereia: Halle Bailey brilha no primeiro pôster do live-action

14 de outubro de 2022
14 de outubro de 2022

Confira a primeira imagem completa de Halle Bailey como Ariel e saiba mais sobre a adaptação em live-action do clássico animado da Disney.


Após um pequeno vislumbre da próxima produção da Disney vir à tona na Disney D23 Expo, foi lançado o primeiro pôster de A Pequena Sereia, onde é possível ver a atriz Halle Bailey na pele de Ariel.

Inspirado no clássico de animação vencedor do Oscar®, o novo filme em live-action chegará aos cinemas do Brasil em 25 de maio de 2023.

A Pequena Sereia


Sobre o que é A Pequena Sereia, o novo live-action da Disney?

Dirigido por Rob Marshall e com roteiro de Oscar David Magee, A Pequena Sereia conta a história de uma jovem e apaixonada sereia que deseja viver novas aventuras.

Ariel, a mais jovem – e rebelde – das filhas do Rei Tritão sonha em viajar além do mar e conhecer o mundo. Em suas visitas à superfície, ela conhece e se apaixona pelo príncipe Eric.

Mas mesmo que as sereias sejam proibidas de interagir com humanos, ela segue seu coração. Assim, ela faz um acordo com Úrsula, a bruxa malvada do mar, que lhe dá a oportunidade de experimentar a vida na terra.

No entanto, esse mesmo acordo coloca sua vida e a coroa de seu pai em risco.


A Pequena Sereia | Trailer Oficial Legendado


Quem está no elenco de A Pequena Sereia

Além de Halle Bailey, o elenco inclui nomes como Daveed Diggs (voz de Sebastian), Jacob Tremblay (voz de Linguado), Awkwafina (voz de Scuttle), Jonah Hauer-King (Príncipe Eric), Art Malik (Sir Grimsby), Noma Dumezweni (Rainha Selina), Javier Bardem (Rei Tritão) e Melissa McCarthy (Úrsula).

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