A Pequena Sereia: novo trailer revela Ariel salvando o Príncipe Eric em live-action da Disney

Confira o trailer completo do filme que traz Halle Bailey como a sereia Ariel.



A Disney acaba de divulgar o novo trailer de A Pequena Sereia, um dos lançamentos mais aguardados de 2023.

O trailer de pouco mais de dois minutos começa mostrando uma tempestade fortíssima que atinge o navio onde está o Príncipe Eric (Jonah Hauer-King). Ele cai nas águas revoltas do oceano e é assim que a sereia Ariel (Halle Bailey) o encontra, salvando-o de morrer afogado.

A história do live-action de A Pequena Sereia mostra Ariel, a mais jovem e rebelde das filhas do Rei Tritão (Javier Bardem), que sonha em viajar além do mar e conhecer o mundo. Em suas idas à superfície, acaba conhecendo o príncipe Eric e se apaixonando por ele.

O trailer também mostra quando Ariel tem uma conversa bastante dura com seu pai, o Rei Tritão, que a adverte sobre ter quebrado as regras de seu reino, Atlântida, ao salvar a vida do príncipe.

Apesar das sereias serem proibidas de interagir com humanos, a jovem sereia decide seguir o seu coração e faz um acordo com Úrsula (Melissa McCarthy), a bruxa malvada do mar, para poder experimentar a vida em terra firme.

O problema é que esse acordo coloca em risco a vida de Ariel e a coroa do seu pai.





Quando estreia A Pequena Sereia





A Pequena Sereia tem estreia nos cinemas para 25 de maio de 2023. O filme é dirigido por Rob Marshall, o mesmo diretor de Caminhos da Floresta (2014) e O Retorno de Mary Poppins (2018).

Enquanto o aguardado dia da estreia do novo filme de live-action sobre Ariel não chega, que tal aproveitar para ver ou rever o clássico de 1989?

A animação A Pequena Sereia está disponível no Disney+. Não deixe de assistir e viver essa experiência completa!