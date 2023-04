A Pequena Sereia: novos pôsteres destacam Ariel, Úrsula e mais personagens. Confira!

Novos pôsteres divulgados pela Disney dão mais uma amostra do que os fãs podem esperar da versão live-action de A Pequena Sereia.



Faltando menos de um mês para a estreia de A Pequena Sereia nos cinemas, em 25 de maio, a expectativa dos fãs acaba de ficar ainda maior com a divulgação de novos pôsteres.

O material destaca Ariel (Halle Bailey), Úrsula (Melissa McCarthy), Rei Tritão (Javier Bardem), Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), Sebastião (voz de Daveed Diggs), Sabidão (voz de Awkwafina) e Linguado (voz de Jacob Tremblay).

As imagens revelam mais detalhes do visual dos personagens na nova versão live-action e dão uma amostra do incrível trabalho de figurino, maquiagem, direção de arte e efeitos especiais da equipe do filme.

Na história, Ariel sonha em conhecer o mundo para além do mar. Ao visitar a superfície, ela se apaixona pelo Príncipe Eric. Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel decide seguir seu coração.

Ela, então, faz um acordo com a malvada Úrsula, que lhe dá a chance de experimentar a vida na terra, mas, com isso, acaba colocando a coroa de seu pai, o Rei Tritão, em risco.





Não perca a estreia de A Pequena Sereia

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, A Pequena Sereia chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 25 de maio.

Prepare-se para viver uma aventura no fundo do mar com esses personagens icônicos!