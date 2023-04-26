Cancel
Novidades Disney

A Pequena Sereia: novos pôsteres destacam Ariel, Úrsula e mais personagens. Confira!

26 de abril de 2023
26 de abril de 2023

Novos pôsteres divulgados pela Disney dão mais uma amostra do que os fãs podem esperar da versão live-action de A Pequena Sereia.


Faltando menos de um mês para a estreia de A Pequena Sereia nos cinemas, em 25 de maio, a expectativa dos fãs acaba de ficar ainda maior com a divulgação de novos pôsteres.

O material destaca Ariel (Halle Bailey), Úrsula (Melissa McCarthy), Rei Tritão (Javier Bardem), Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), Sebastião (voz de Daveed Diggs), Sabidão (voz de Awkwafina) e Linguado (voz de Jacob Tremblay).

As imagens revelam mais detalhes do visual dos personagens na nova versão live-action e dão uma amostra do incrível trabalho de figurino, maquiagem, direção de arte e efeitos especiais da equipe do filme.

Na história, Ariel sonha em conhecer o mundo para além do mar. Ao visitar a superfície, ela se apaixona pelo Príncipe Eric. Embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, Ariel decide seguir seu coração.

Ela, então, faz um acordo com a malvada Úrsula, que lhe dá a chance de experimentar a vida na terra, mas, com isso, acaba colocando a coroa de seu pai, o Rei Tritão, em risco.

Não perca a estreia de A Pequena Sereia

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, A Pequena Sereia chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 25 de maio

Prepare-se para viver uma aventura no fundo do mar com esses personagens icônicos!

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

    • Quer receber todas as novidades da Disney?

    CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set