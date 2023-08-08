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NOVIDADES DISNEY+

A que horas a temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical estreia no Disney+?

8 de agosto de 2023
8 de agosto de 2023

Acompanhe os episódios finais da série que conquistou fãs de High School Musical em todo o mundo!


É hora de voltar às aulas não apenas no mundo real, mas também no universo de High School Musical: A Série: O Musical! A quarta e última temporada da produção estreia dia 9 de agosto, a partir das 4h (horário de Brasília), somente no Disney+.

Ricky (Joshua Basset), Gina (Sofia Wylie) e os demais Wildcats estão de volta após o verão épico que eles viveram no Acampamento Shallow Lake. Agora, eles se preparam para encenar High School Musical 3: Ano da Formatura na escola.

Em uma verdadeira reviravolta na trama, os planos do grupo são interrompidos com uma notícia e tanto: a Disney decidiu fazer o aguardadíssimo filme High School Musical 4: A Reunião, claro, na amada escola deles.

High School Musical: A Série: O Musical no Disney+.

Assista à estreia da temporada final de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+.


Outra novidade é que Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh interpretarão a si mesmos na temporada 4 de High School Musical: A Série: o Musical.

Os atores revivem seus papéis de High School Musical como Chad Danforth, Taylor McKessie, Ryan Evans, Jack Bolton, Sra. Darbus e Martha Cox, respectivamente.

O último ano será mais do que emocionante para os Wildcats! E você não pode perder nenhum minuto dessa incrível produção! Os novos episódios de High School Musical: A Série: o Musical estreiam às 4h (horário de Brasília) do dia 9 de agosto.

Aproveite e maratone as temporadas anteriores bem como os três filmes que deram origem à série. Todas as produção também estão disponíveis no streaming!

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