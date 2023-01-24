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A que horas estreia Mila no Multiverso no Disney+

24 de janeiro de 2023
24 de janeiro de 2023

Série do Disney+ produzida no Brasil estreia nos próximos dias. Veja qual é o horário de lançamentos dos episódios!


Mila no Multiverso, série brasileira com selo Disney+ Original Productions, estreia sua primeira temporada em breve no Disney+. A produção é estrelada por Malu Mader e Laura Luz e promete uma história repleta de aventuras.

Confira mais detalhes do novo seriado brasileiro:

Mila no Multiverso

Sobre o que se trata Mila no Multiverso

Mila (Laura Luz) está comemorando seu aniversário de 16 anos, quando, no meio da festividade, descobre um aparelho inusitado que consegue transportá-la para universos paralelos.

Ela decide, então, utilizar o objeto para procurar sua mãe, Elis (Malu Mader), com a ajuda de seus amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) e Pierre (Dani Flomin).

Nesta jornada entre multiversos, Mila terá que encarar um grupo misterioso chamado “Os Operadores”.

A que horas estreia Mila no Multiverso no Disney+

A série Mila no Multiverso será disponibilizada no Disney+, somente no Brasil, às 5h (horário de Brasília) do dia 25 de janeiro. A primeira temporada é formada por oito episódios

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