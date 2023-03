A que horas estreia o episódio 4 de Andor no Disney+?

Cassian Andor embarca em uma jornada memorável nesta nova produção Star Wars. Toda semana, novo episódio chega ao Disney+: confira o horário para não perder a série!

Andor, a nova história em episódios derivada de Star Wars, ganhou vida no Disney+. Com Diego Luna novamente no papel de Cassian Andor, a trama tem como pano de fundo a crescente rebelião contra o Império.

Composta por 12 episódios, a trama se passa cinco anos antes dos acontecimentos do filme Rogue One: Uma História Star Wars, acompanhando Cassian no caminho que o leva a ser o herói rebelde apresentado no filme.

Junto com Luna, os atores Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw fazem parte do elenco.

Em uma época repleta de perigos e intrigas, Cassian Andor descobrirá que pode fazer a diferença na luta contra o tirânico Império Galáctico.

Os três primeiros episódios desta jornada já estão disponíveis no Disney+; organize-se para não perder as próximas estreias.







A que horas estreia o novo episódio de Andor?

O episódio 4 de Andor estreia nesta quarta-feira, às 4h da manhã (horário de Brasília), exclusivamente no Disney+. Não deixe de acompanhar Cassian Andor nesta incrível jornada através da Galáxia!