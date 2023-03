A que horas estreia o episódio 8 de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Jennifer Walters e personagens icônicos do UCM conquistam o Disney+ a cada novo episódio da série Marvel Studios.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis continua a passar pelas complicações do namoro e do desenvolvimento de sua vida profissional como advogada de super-humanos.

Além disso, Jen Walters (Tatiana Maslany) segue tendo que lidar com a gigante verde dentro dela, o que causa situações engraçadas e também perigosas.

A nova produção da Marvel Studios, que já conta com seu episódio 7 no Disney+, traz ainda outros personagens icônicos como o Hulk de Mark Ruffalo ou Emil Blonsky/Abomination interpretado por Tim Roth, além da vilã Titania (Jameela Jamil).

Embora a série já tenha passado da metade de seus episódios – ela se encerra com nove capítulos no total, cada uma dessas figuras humanas e sobre-humanas que aparecem no caminho da Mulher-Hulk ainda tem muitas histórias para contar.







A que horas estreia o episódio 8 de Mulher-Hulk?

O episódio 8 de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia na quinta-feira, 6 de outubro, exclusivamente no Disney+ e estará disponível a partir das 4h no Brasil (horário de Brasília).

A história dessa bem-humorada super-heroína traz novos episódios todas as quintas. Programe-se e não perca!

Não deixe de acompanhar esta divertida história em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, todas as quintas, exclusivamente no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!