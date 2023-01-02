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Novidades Star Wars

A que horas estreia o primeiro episódio da temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch

2 de janeiro de 2023
2 de janeiro de 2023

Novos episódios da série animada do universo Star Wars chegam nos próximos dias no Disney+.


A Força Clone 99 ganha novas missões mercenárias em Star Wars: The Bad Batch, que estreia sua segunda temporada no Disney+. Os episódios inéditos chegam ao serviço de streaming no dia 4 de janeiro.

Nesta nova fase, os “Mal Feitos” possuem habilidades singulares com diferenças genéticas em relação a seus irmãos do Exército dos Clones. Com isso, eles se organizam em um esquadrão especial de soldados que navegam pela Galáxia durante a era do Império.

The Bad Batch

Qual a trama da temporada 2 de The Bad Batch?

Dando sequência em sua jornada através do Império, os “Mal Feitos” encontrarão novos e antigos amigos – e inimigos também -, em fatos que ocorrem meses após os acontecimentos no planeta Kamino.

A nova produção animada da Lucasfilm se passa durante a era Imperial, logo após a queda da República.

A que horas estreia a segunda temporada Star Wars: The Bad Batch no Disney+

A temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch estreia no Disney+ no dia 4 de janeiro, às 4h no Brasil (horário de Brasília). A primeira temporada também pode ser revista, na íntegra, no serviço de streaming.

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