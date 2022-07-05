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Novidades Disney+

A que horas estreiam os filmes do Homem-Aranha disponíveis no Disney+

5 de julho de 2022
5 de julho de 2022

Em breve, algumas produções do super-herói aracnídeo vão estrear no serviço de streaming. Descubra aqui a que horas estreiam esses filmes no Disney+!


Falta muito pouco para os fãs dos filmes do Homem-Aranha poderem ver e rever cinco produções live-action do super-herói aracnídeo criado por Stan Lee e Steve Ditko. No dia 8 de julho, alguns dos filmes estrelados por Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland estreiam no Disney+.

Confira os cinco filmes que chegam ao streaming e a partir de que horário eles estarão disponíveis aos assinantes:

Homem-Aranha: que filmes estreiam no Disney+

Homem-Aranha, De Volta ao Lar


-Homem-Aranha, De Volta ao Lar (2017): protagonizado por Tom Holland, o filme dá sequência aos eventos ocorridos em Capitão América: Guerra Civil. Peter Parker reconhece sua identidade como Homem-Aranha, volta a morar com a tia May (aqui vivida por Marisa Tomei) e tem um novo inimigo, o Abutre (Michael Keaton).

O Espetacular Homem-Aranha 2


-O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014): nesta produção, o ator Andrew Garfield é o Homem-Aranha pela segunda vez. Peter Parker tenta conciliar os estudos, o namoro com Gwen Stacy (Emma Stone) e a luta contra vilões como Electro (Jamie Foxx) e Harry Osborn (Dane DeHaan).

Espetacular Homem-Aranha


-O Espetacular Homem-Aranha (2012): Andrew Garfield estreia na pele de Peter Parker/Homem-Aranha neste filme dirigido por Mark Webb. Peter está vivendo os dilemas da adolescência para entender melhor quem ele é e qual a sua origem. No longa, Emma Stone também estreia como Gwen Stacy e a tia May é vivida por Sally Field.

Homem-Aranha 2


-Homem-Aranha 2 (2004): no segundo filme live-action do super-herói estrelado por Tobey Maguire e dirigido por Sam Raimi, o jovem Peter Parker além de conciliar sua rotina de estudante, tenta manter seu relacionamento com Mary Jane (Kirsten Dunst) e enfrenta inimigos como Dr. Octopus (Alfred Molina).

Homem-Aranha


-Homem-Aranha (2002): a primeira produção live-action lançada sobre Homem-Aranha marcou época. Vivido por Tobey Maguire, o longa mostra como Peter Parker se transformou em Homem-Aranha – e todas as questões que surgiram com isso. No filme, Rosemary Harris é a tia May, Kirsten Dunst é Mary Jane Watson e James Franco é Harry Osborn. Já Willem Dafoe vive o vilão (e pai de Harry) Duende Verde/Norman Osborn. É dirigido por Sam Raimi.

Homem-Aranha: que horário os filmes estreiam no Disney+

A partir desta sexta-feira, dia 8 de julho, esses cinco filmes do Homem-Aranha serão disponibilizados no Disney+, a partir das 4h da manhã no Brasil (horário de Brasília). Não perca!

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