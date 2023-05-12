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A que horas Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia no Disney+

12 de maio de 2023
12 de maio de 2023

Sucesso da Marvel Studios já tem data definida para estrear no streaming. Descubra quando!


Está chegando a hora de revisitar – ou quem sabe, conhecer – o Reino Quântico em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania! O longa da Marvel Studios já tem dia e hora para chegar ao Disney+: 17 de maio, a partir das 4h (horário de Brasília)!

Dando início à Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), a produção traz Paul Rudd e Evangeline Lilly reprisando seus papéis de Scott Lang/Homem Formiga e Hope Van Dyne/Vespa.

Michelle Pfeiffer e Michael Douglas também retornam como Janet Van Dyne e Hank Pym, os pais de Hope. 

Junto com a filha de Scott, Cassie (Kathryn Newton), eles partem em uma viagem em família – nada planejada – pelo Reino Quântico, onde enfrentarão seres misteriosos, criaturas assustadoras e um vilão poderoso, enquanto buscam um meio de voltar para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Assista à franquia Homem-Formiga no Disney+


Enquanto Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não estreia no serviço de assinatura, divirta-se com os demais filmes da franquia: Homem-Formiga, de 2015, e Homem-Formiga e a Vespa, de 2018.

Lembre que o Disney+ é a casa da Marvel no streaming, e lá é possível ver e rever todos os filmes, séries e especiais da marca. Acompanhe as novidades do Universo Cinematográfico Marvel no Marvel Insider!

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