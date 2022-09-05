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A que horas Thor: Amor e Trovão estreia no Disney+?

5 de setembro de 2022
5 de setembro de 2022

Falta cada vez menos para as aventuras do deus asgardiano chegarem ao Disney+ em Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios.


Thor: Amor e Trovão é o filme da Marvel Studios que conquistou os fãs no cinema. Em breve, será possível ver e rever o longa no Disney+ na ocasião do Disney+ Day.

Com a ajuda de Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi) Thor (Chris Hemsworth) deve enfrentar um assassino galáctico conhecido como Gorr (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses.

Sua ex-namorada, Jane Foster (Natalie Portman), junta-se ao filho de Odin nesta batalha. E, para sua surpresa, ela inexplicavelmente empunha seu martelo mágico Mjolnir, transformando-se na Poderosa Thor

A nova história dirigida por Taika Waititi não apenas apresenta esse novo desafio para os personagens do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Ela também inclui momentos de romance, drama e a busca pela autodescoberta do Deus do Trovão.

Se você já viu na telona e quer reviver – ou se vai conhecer essa história pela primeira vez – não perca seu lançamento exclusivamente no Disney+ neste dia 8 de setembro.

Thor e Jane Foster


A que horas Thor: Amor e Trovão estreia no Disney+?

Thor: Amor e Trovão estará disponível no Disney+ a partir das 4h (horário de Brasília). Pronto para testemunhar as aventuras do deus asgardiano?

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