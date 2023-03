A verdadeira história da frase "Ao infinito e além!"

Conheça a origem da expressão que Buzz Lightyear fala na franquia Toy Story.

O longa de animação Lightyear emocionou a todos nos cinemas, mostrando como Buzz levou sua tripulação ao infinito e além. E, em breve, o filme da Disney e Pixar também chegará ao Disney+.

Além de trazer a história que fez o menino Andy, de Toy Story, se apaixonar pelo personagem, a produção ainda mostra como a frase icônica de Buzz Lightyear se originou.

A seguir, descubra o que aconteceu por trás da criação dessa famosa fala imortalizada na franquia Toy Story.







"Ao infinito e além!" e sua origem em Lightyear





Em Lightyear, o público conhece o Buzz humano, um destemido patrulheiro espacial. E, junto com ele, também é apresentada a personagem Alisha Hawthorne.

Alisha é uma mentora para Buzz, ao mesmo tempo que também é uma amiga a qual o patrulheiro confia muito. Durante um momento crucial em que Buzz precisa fazer testes com sua nave, Alisha demonstra o quanto confia em seu pupilo.

Durante um diálogo, ela diz que Buzz tem apenas alguns minutos fora do planeta, e que, em seguida, deverá retornar. Então, Alisha diz “Ao infinito…”, ao que Buzz complementa: “E além!”. E logo após, eles tocam as pontas dos dedos.

O gesto de amizade e confiança marca a vida de Buzz. A ponto dele tirar dessa expressão a força que precisa para ajudar sua tripulação quando eles se veem presos em um planeta hostil, a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.

A atriz Uzo Aduba, que empresta a voz para Alisha na dublagem original em inglês, comentou que gravar a frase-símbolo do personagem fez com que ela ficasse emocionada.

"Quando estávamos lendo a cena e cheguei à parte em que digo 'Ao infinito', fiquei com um nó na garganta. Fiquei emocionada que aquelas palavras iam sair da minha boca e seriam gravadas", lembra a atriz.







Sinta a emoção de Lightyear rumo ao infinito e além no Disney+





Em breve, os fãs do patrulheiro espacial vão poder ver e rever as aventuras de Buzz em Lightyear quando quiserem. A produção será disponibilizada com exclusividade no Disney+ a partir do dia 3 de agosto.