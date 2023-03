Abracadabra 2: Sarah Jessica Parker é a mais nova das irmãs Sanderson

A badalada atriz Sarah Jessica Parker volta novamente a interpretar a bruxa Sarah Sanderson na aguardada sequência Abracadabra 2.

Sarah Jessica Parker tinha 28 anos quando interpretou Sarah Sanderson, uma das três bruxas de Abracadabra, o clássico que estreou em 1993. Agora, a atriz retorna 29 anos depois para estrelar o mesmo papel na sequência Abracadabra 2, que irá estrear exclusivamente no Disney+.

Na trama de Abracadabra 2, as irmãs Sanderson voltam a Salém em busca de vingança, mas vão enfrentar três estudantes que tentam impedi-las de desencadear o caos na noite de Halloween. Sarah viverá novas aventuras aterrorizantes e divertidas ao lado de Bette Midler (Winifred Sanderson) e Kathy Najimy (Mary Sanderson).







Sarah Jessica Parker retorna como Sarah Sanderson em Abracadabra 2

Como se o tempo não tivesse passado, Sarah (Sarah Jessica Parker), a caçula das irmãs Sanderson, volta a Salém mais uma vez usando seu inconfundível cabelo loiro ondulado e um estilo que se destaca pelo corpete com detalhes brilhantes e vestido com cores quentes (principalmente vermelho, vinho e marrom).







Quando e onde estreia Abracadabra 2?

Os fãs ansiosos para ver Sarah Jessica Parker novamente como Sarah Sanderson (e todas as grandes atrizes do elenco de volta à ação) podem conferir Abracadabra 2 logo mais no Disney+.

A sequência, que trará de volta a melhor combinação de terror e humor, estará disponível com exclusividade a partir de 30 de setembro no serviço de streaming.