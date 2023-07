Abracadabra completa 30 anos: veja 5 curiosidades sobre o clássico

O filme protagonizado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy está disponível no Disney+.



Se existe um longa clássico do Halloween, que acompanha diferentes gerações desde 1993, é Abracadabra. E agora, o filme estrelado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy completa 30 anos!

Disponível no Disney+, o longa-metragem conta a história de três bruxas do século 17 trazidas de volta à vida na cidade de Salém de hoje em dia. O trio quer lançar um feitiço sobre a cidade para recuperar sua juventude, mas antes elas precisam enganar três crianças e um gato falante.

Para comemorar o aniversário de sua estreia, descubra a seguir cinco curiosidades sobre Abracadabra!









1. O roteirista de Abracadabra inventou a história para sua filha



Em Amamos a Magia: edição de Curiosidades e Diversão – também disponível no Disney+ –, o roteirista e produtor do filme, David Kirschner, revelou que começou a produção como uma história para sua filha.

“Esta ideia surgiu, como quase todas as que criei, como uma história para os meus filhos. Nesse caso, eu estava sentada com minha filha na frente da minha casa, quando um gato da vizinhança se aproximou. O gato, chamado Sam, subiu e passou por cima de suas pernas", lembrou ele.

“Então eu disse: 'Você sabia que aquele gato era um menino de verdade? As bruxas o transformaram em um gato. Os olhos da minha filha se arregalaram, ela olhou para o gato e ficou fascinada. A partir daí, criei a história”, acrescentou.







2. O nome do filme, inicialmente, seria outro



O título original em inglês do longa é Hocus Pocus, no entanto, ele se chamaria Halloween House. Só que mais tarde eles decidiram mudar de direção e elegeram o título que é sinônimo de diversão hoje em dia.

No Brasil e em vários países da América Latina, o filme sempre foi conhecido como Abracadabra.









3. Outra atriz foi considerada para o papel de Mary



A equipe de produção do filme tinha em mente a atriz Rosie O'Donnell para o papel de Mary. No entanto, ela rejeitou a proposta porque não estava convencida a interpretar uma bruxa malvada.

O papel foi então assumido pela atriz Kathy Najimy, que não resistiu à ideia de trabalhar com Bette Midler.







4. Ao todo, 6 animatrônicos foram usados ​​para dar vida ao gato Binx



Um personagem muito importante em Abracadabra é Binx , o gato preto dublado por Jason Marsden – que na verdade é o jovem Thackery Binx (Sean Murray), transformado neste animal pelas bruxas.

No especial documental Amamos a Magia: edição de Curiosidades e Diversão, é revelado que 6 animatrônicos, junto com CGI e gatos reais, foram usados ​​para dar vida ao bichano.









5. Abracadabra tem uma sequência!



Os fãs da produção original celebraram quando, em 2022, as irmãs Sanderson voltaram em Abracadabra 2, que também está disponível no Disney+ e traz novamente para o elenco as atrizes originais no papel das irmãs Sanderson.

Na nova trama, 29 anos se passaram desde que alguém acendeu a Vela da Chama Negra ressuscitando as três bruxas do século 17 – e agora elas querem vingança.

Caberá a três estudantes do Ensino Médio impedir que as bruxas causem estragos em Salém na noite de Halloween. Comemore os 30 anos de Abracadabra no Disney+!