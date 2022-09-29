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Abracadabra: qual música as Irmãs Sanderson cantam para enfeitiçar todo mundo

29 de setembro de 2022
29 de setembro de 2022

Relembre esta icônica cena ao som de um clássico do blues. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, ou melhor, Winifred, Mary e Sarah – mais conhecidas como as Irmãs Sanderson – estão de volta em Abracadabra 2, que estreia em breve no Disney+.

A sequência do clássico de 1993 traz as três bruxas em busca de vingança após serem libertadas mais uma vez na noite de Halloween. E a nova produção promete trazer cenas tão icônicas quanto as de Abracadabra.

Irmãs Sanderson


Qual música as irmãs Sanderson cantam na cena em que enfeitiçam a todos?

Os irmãos Max (Omri Katz) e Dani (Thora Birch) chegam à uma festa de Halloween, em Salém, e tentam alertar aos presentes que três bruxas querem lançar um feitiço sobre a cidade.

No entanto, ninguém dá muita bola para eles. Principalmente quando Winifred começa a cantar sua canção. A música em questão é uma versão de “I Put a Spell on You”, de Screamin’ Jay Hawkins e famosa na versão da cantora norte-americana Nina Simone.

Através da canção, as irmãs colocam suas palavras mágicas entre os versos e enfeitiçam a todos na festa. As crianças conseguem fugir, mas a partir de então, todos os demais estão condenados a dançar sem parar.

O que será que as Irmãs Sanderson vão aprontar em Abracadabra 2? Não perca esta divertida estreia, dia 30 de setembro, exclusivamente no Disney+.

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