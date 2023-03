Abracadabra: qual música as Irmãs Sanderson cantam para enfeitiçar todo mundo

Relembre esta icônica cena ao som de um clássico do blues. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, ou melhor, Winifred, Mary e Sarah – mais conhecidas como as Irmãs Sanderson – estão de volta em Abracadabra 2, que estreia em breve no Disney+.

A sequência do clássico de 1993 traz as três bruxas em busca de vingança após serem libertadas mais uma vez na noite de Halloween. E a nova produção promete trazer cenas tão icônicas quanto as de Abracadabra.







Qual música as irmãs Sanderson cantam na cena em que enfeitiçam a todos?





Os irmãos Max (Omri Katz) e Dani (Thora Birch) chegam à uma festa de Halloween, em Salém, e tentam alertar aos presentes que três bruxas querem lançar um feitiço sobre a cidade.

No entanto, ninguém dá muita bola para eles. Principalmente quando Winifred começa a cantar sua canção. A música em questão é uma versão de “I Put a Spell on You”, de Screamin’ Jay Hawkins e famosa na versão da cantora norte-americana Nina Simone.

Através da canção, as irmãs colocam suas palavras mágicas entre os versos e enfeitiçam a todos na festa. As crianças conseguem fugir, mas a partir de então, todos os demais estão condenados a dançar sem parar.

O que será que as Irmãs Sanderson vão aprontar em Abracadabra 2? Não perca esta divertida estreia, dia 30 de setembro, exclusivamente no Disney+.