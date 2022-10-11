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Abracadabra: quantos anos se passam entre o primeiro e o segundo filme 

11 de outubro de 2022
11 de outubro de 2022

Saiba quanto tempo se passa dentro da trama entre os acontecimentos do primeiro Abracadabra e as novas emoções da nova sequência, Abracadabra 2. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


As irmãs Sanderson estão estão de volta! O aguardado filme Abracadabra 2, a sequência do clássico de Halloween de 1993, está disponível com exclusividade no Disney+ para curtir!

Os fãs de filmes tradicionais de Halloween podem se divertir com o novo longa que traz novamente as três irmãs bruxas Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker) para uma nova aventura em Salem.


Abracadabra 2 | Trailer Oficial Legendado | Disney+


A nova produção, dirigida por Anne Fletcher, combina fantasia, comédia e terror, e tem uma curiosidade: Abracadabra 2 possui uma cena pós-créditos que vale a pena assistir até o final para saber esse segredo.


Abracadabra: quantos anos se passam entre o primeiro e o segundo filme?

O primeiro filme, que apresentou as irmãs Sanderson ao público, foi lançado em 1993, 29 anos atrás.

E na atual sequência, Abracadabra 2, ficamos sabendo que as confusões que o trio aprontou em Salem também ocorreram há 29 anos – como Gilbert (Sam Richardson) conta ao narrar os fatos em sua loja.


Assista a Abracadabra 2 no Disney+

Abracadabra 2


Abracadabra 2 traz toda a magia sinistra das irmãs Sanderson para uma nova aventura divertida e cheia de sustos! Confira o novo filme com exclusividade no Disney+

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