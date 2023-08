Ahsoka: confira os pôsteres da nova produção Star Wars

Estrelada por Rosario Dawson, a série estreia ainda em agosto, exclusivamente no Disney+.



Faltam menos de dez dias para Ahsoka, nova produção do universo Star Wars, estrear com exclusividade no Disney+. A série traz Rosario Dawson no papel da protagonista que dá nome à obra e chega ao serviço de streaming no dia 23 de agosto.

A trama se passa após a queda do Império. Star Wars: Ahsoka segue a ex-Cavaleiro Jedi Ahsoka Tano, enquanto ela investiga uma ameaça emergente para uma galáxia ainda vulnerável.

Além de Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen e Eman Esfandi completam o elenco.







'Ahsoka' | Trailer Oficial Dublado | Disney+



Os episódios são dirigidos por Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa. Filoni também é roteirista e produtor executivo, junto com Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist atua como co-produtora executiva.





Assista a Ahsoka e toda a franquia Star Wars no Disney+



Ahsoka estreia no Disney+ no dia 23 de agosto. Vale destacar que o serviço de assinatura é a “casa” da Lucasfilm no streaming. Ou seja, lá você também encontra todos os filmes, séries, animações e especiais do universo criado por George Lucas.