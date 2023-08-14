Cancel
Novidades Star Wars

Ahsoka: confira os pôsteres da nova produção Star Wars

14 de agosto de 2023
14 de agosto de 2023

Estrelada por Rosario Dawson, a série estreia ainda em agosto, exclusivamente no Disney+.


Faltam menos de dez dias para Ahsoka, nova produção do universo Star Wars, estrear com exclusividade no Disney+. A série traz Rosario Dawson no papel da protagonista que dá nome à obra e chega ao serviço de streaming no dia 22 de agosto.

A trama se passa após a queda do Império. Star Wars: Ahsoka segue a ex-Cavaleiro Jedi Ahsoka Tano, enquanto ela investiga uma ameaça emergente para uma galáxia ainda vulnerável.

Além de Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen e Eman Esfandi completam o elenco. 


'Ahsoka' | Trailer Oficial Dublado | Disney+


Os episódios são dirigidos por Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa. Filoni também é roteirista e produtor executivo, junto com Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist atua como co-produtora executiva.

Assista a Ahsoka e toda a franquia Star Wars no Disney+


Ahsoka estreia no Disney+ no dia 22 de agosto. Vale destacar que o serviço de assinatura é a “casa” da Lucasfilm no streaming. Ou seja, lá você também encontra todos os filmes, séries, animações e especiais do universo criado por George Lucas.

  • Ahsoka

    of
    Ahsoka

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

  • of

    of

    • Quer receber todas as novidades de Star Wars?

    CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set