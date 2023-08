Ahsoka, High School Musical: A Série: o Musical e outras estreias de agosto 2023 en Disney+

O mês chega com muitas novidades em filmes, séries e animações no serviço de assinatura.



Ansioso para saber o que há de novidades no Disney+ em agosto? Com estreias todas as semanas, o mês chega com conteúdos que vão agradar adultos e crianças de todas as idades, de produções exclusivas a novas temporadas.

Confira a seguir os principais títulos que entram no catálogo do Disney+ nos próximos dias:

2 de agosto









Guardiões da Galáxia Vol. 3

No novo filme da Marvel Studios, os Guardiões da Galáxia passam a residir em Luganenhum. Mas não demora muito para que suas vidas sejam reviradas pelos ecos do passado conturbado de Rocket (voz de Bradley Cooper).



Peter Quill (Chris Pratt), ainda se recuperando da perda de Gamora (Zoë Saldana), deve reunir sua equipe para embarcar em uma missão perigosa.





Pupstruction: Um Cãozinho Genial



Acompanhe as aventuras de uma adorável construtora formada inteiramente por cachorros: Phinny, o corgi, e sua equipe, composta pelo resistente Rottweiler Roxy, a fofa cadela pastora Luna e o doce mastim Tank.

Juntos, eles derramam lama, suor e um pouco de baba canina para ajudar sua amada cidade de Petersburgo.









Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi (novos episódios)



Ambientada durante a era da Alta República, a série animada no universo Star Wars segue um grupo de jovens aprendizes enquanto estudam os caminhos da Força, exploram a Galáxia, ajudam cidadãos e aprendem as habilidades necessárias para se tornar um Jedi.





9 de agosto





High School Musical: A Série: O Musical







'High School Musical: A Série: O Musical' | Temporada 4 | Trailer Oficial Legendado | Disney+



A 4ª temporada da famosa série vencedora dos prêmios GLAAD® e Kids Choice® trará os Wildcats retornarem à escola East High School, onde farão uma produção teatral com reviravoltas inesperadas ao longo do caminho.





11 de agosto







Homem-Aranha: Longe de Casa

Peter Parker (Tom Holland) e seus amigos embarcam em uma viagem de férias na Europa.

No entanto, o plano de Peter de deixar os super-heróis para trás por um tempo é destruído quando ele relutantemente concorda em ajudar Nick Fury (Samuel L. Jackson) a descobrir o mistério por trás de uma série de ataques.

Agora, o Homem-Aranha e Mysterio (Jake Gyllenhaal) unem forças para combater o caos desencadeado no continente, mas nem tudo é o que parece.





16 de agosto



Minnie's Bow-Toons: Camp Minnie (série com 5 episódios)



Minnie e Margarida se aventuram ao ar livre ao resolverem abrir um novo negócio: o acampamento da Minnie.

No meio da floresta, elas se divertem realizando atividades como passeios a cavalo, esqui aquático, show de talentos, marshmallows assados e até um desfile de moda! Enquanto as travessuras não têm fim, velhos e novos amigos se juntam a elas, afinal, quanto mais, melhor!









Kiff (novos episódios)



Acompanhe as aventuras de Kiff, uma otimista esquilo-fêmea cuja sede pela vida a leva em inúmeras aventuras por sua cidade, ao lado de seu melhor amigo Barry, um tranquilo coelho.

Ambientada em um mundo onde animais e seres mágicos peculiares lidam juntos com a vida cotidiana, a dupla enfrenta a escola, relacionamentos e sua comunidade muitas vezes excêntrica.









O Rei da TV



Mergulhe na história de um dos ícones da televisão brasileira: o apresentador Silvio Santos! O drama biográfico conta a vida do comunicados, dos tempos de vendedor de rua no Rio de Janeiro a dono de uma das maiores emissoras do Brasil.





18 de agosto





LEGO Disney Princesa: Aventura no Castelo



Tiana, Moana, Branca de Neve, Rapunzel e Ariel entram em uma aventura ao serem transportadas para um castelo misterioso. Assim que chegam, elas descobrem que Gaston, o temido vilão de A Bela e a Fera, bolou um plano maligno para dominar todos os reinos.

Agora, as princesas precisam trabalhar em conjunto para resolver os desafios escondidos pelo castelo e salvar os reinos das mãos de Gaston.





23 de agosto





Ahsoka









Com uma trama ambientada após a queda do Império, Ahsoka segue a história da ex-cavaleira Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), enquanto ela investiga uma ameaça emergente para uma galáxia vulnerável.





A Casa da Coruja



Não perca as novas aventuras de Luz, uma adolescente humana, por acaso tropeça em um portal para um novo mundo mágico, onde ela faz amizade com uma bruxa rebelde, Eda, e um guerreiro minúsculo, chamado King.





25 de agosto







Explorer: Lost in the Arctic



Em 1845, Sir John Franklin partiu da Inglaterra em uma expedição rumo ao Ártico, com dois navios e 129 tripulantes, para se tornar a primeira pessoa a desbravar a Passagem do Noroeste, uma nova rota comercial localizada no topo do mundo.

Entretanto, as embarcações lideradas por Franklin desapareceram sem deixar vestígios. Agora, uma equipe de exploradores tenta desvendar o mistério refazendo a rota percorrida por Franklin em busca de seu túmulo perdido.



30 de agosto







Tico e Teco: A Vida no Parque (novos episódios)



Os adoráveis esquilos da Disney – o nervoso e sempre preocupado Tico e o tranquilo sonhador Teco – formam um par perfeito!

Acompanhe a história dos dois amiguinhos travessos que tentam viver uma boa vida em um parque de uma grande cidade enquanto passam por grandes aventuras.