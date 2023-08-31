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NOVIDADES STAR WARS

Ahsoka: Rosario Dawson fala sobre o que mais gostou de gravar na série do Disney+

31 de agosto de 2023
31 de agosto de 2023

A atriz que interpreta Ahsoka Tano também mostrou sua admiração por uma famosa personagem do universo Star Wars.


Com três episódios já disponíveis, Ahsoka é a nova série live-action do Disney+ que expande ainda mais o rico universo Star Wars.

A história segue a ex-Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) enquanto ela investiga uma nova ameaça à galáxia relacionada ao Grande Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen).

Em entrevista ao The Official Disney Fan Club, a atriz Rosario Dawson revelou algumas curiosidades sobre as gravações da série e a sua relação com Star Wars.


Qual a cena preferida de Rosario Dawson em Ahsoka


“Há uma floresta onde temos uma batalha muito louca. Shin [interpretada por Ivanna Sakhno] e Sabine [Natasha Liu Bordizzo] estão lutando e eu também estou lutando nela. É como uma floresta queimada com folhas vermelhas. A cena é realmente impressionante e muito bonita”, revelou a atriz.

Quando perguntada sobre a sua relação com o universo Star Wars, Rosario Dawson não escondeu a admiração pela Princesa Leia, interpretada no cinema por Carrie Fisher

“Eu adorava a sua capacidade e como ela era sensível à Força, mesmo que não tenha sido da mesma forma que foi com Luke [Mark Hamill]. Muito interessante como os personagens eram complexos. Nunca era do tipo: ‘eu sou o mocinho ou o bandido - e isso é definitivo’. Havia algo mais profundo”, completou, fazendo referência às produções anteriores da franquia.


Não perca a estreia dos próximos episódios de Ahsoka no Disney+


Toda terça-feira, às 22h (horário de Brasília), é lançado um novo episódio de Ahsoka no Disney+. Não perca!

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