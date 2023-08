Ahsoka Tano: 5 episódios incríveis do Universo Star Wars com a personagem 

Veja participações icônicas da ex-Jedi que acaba de ganhar sua própria série no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Para alegria dos fãs, a estreia de Star Wars: Ahsoka foi antecipada! Os dois primeiros episódios da produção chegam no dia 22 de agosto ao Disney+, e os demais capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre às terças-feiras.

Contudo, a personagem já protagonizou diversos momentos icônicos em várias produções da Lucasfilm. E se você já está querendo mais da personagem vivida por Rosario Dawson, veja a seguir alguns episódios icônicos com Ahsoka no universo Star Wars:









A estreia de Ahsoka no comando em Star Wars: The Clone Wars



No episódio “Tempestade sobre Ryloth”, da série animada Star Wars: The Clone Wars, a jovem Ahsoka lidera um esquadrão pela primeira vez.

A ofensiva termina em fracasso, mas traz lições importantes à jovem, que, após se unir à Anakin Skywalker, descobre que ainda há muito o que aprender com ele.









A bebê Ahsoka no comando em Star Wars: Histórias dos Jedi



É preciso dizer algo mais além de “bebê Ahsoka” para colocar este 1º episódio de Star Wars: Aventuras dos Jedi em destaque? A produção acompanha o início da vida da guerreira.

Apesar de ainda criança, a jovem Ahsoka já demonstra ser corajosa e feroz quando uma terrível criatura aparece enquanto a pequena está caçando com sua mãe.









A despedida de Ahsoka em Star Wars: The Clone Wars



Ao longo de suas sete temporadas, a série Star Wars: The Clone Wars trouxe diversos momentos emocionantes. Mas poucos foram tão marcantes quando o episódio final da 5ª temporada.

Intitulado “A Jedi Errada”, o capítulo traz a chocante decisão de Ahsoka de deixar a Ordem Jedi após ter sido injustamente acusada de um bombardeio no local.









Star Wars Rebels e o destino de Ahsoka



A produção trouxe uma luta épica entre Ahsoka e ninguém menos que Darth Vader. Então, não é à toa que o episódio “A Queda do Aprendiz”, do final da 2ª temporada de Star Wars: Rebels esteja na lista.

Dividida em duas partes, a batalha deixou os fãs se perguntando se a guerreira teria ou não sobrevivido ao embate. No entanto, o capítulo mostra o destino de Ahsoka após o fatídico confronto com seu antigo Mestre.









Rosario Dawson como Ahsoka em The Mandalorian



Se for para escolher apenas uma coisa para ver antes de assistir à estreia de Ahsoka, o melhor é ir no episódio “A Jedi”, da 2ª temporada de The Mandalorian. O capítulo marca a primeira atuação de Rosario Dawson como a personagem.

Mostrando as habilidades de Ahsoka, sua conexão com a Força e mesmo sua interação com o pequeno Grogu, este capítulo deixa claro qual é a missão de Ahsoka: encontrar o Grande Almirante Thrawn.









Acompanhe Star Wars: Ahsoka somente no Disney+



O Disney+ é a casa da Lucasfilm no streaming: todos os filmes, séries, animações e especiais do universo Star Wars estão disponíveis no serviço de assinatura.

Os dois primeiros episódios de Ahsoka estreiam no Disney+ às 22h (horário de Brasília) deste dia 22 de agosto. Em seguida, os novos capítulos desta emocionante aventura estreiam semanalmente, sempre às terças-feiras.