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Novidades Star Wars

Ahsoka: veja o trailer e a data de estreia da série da Lucasfilm

19 de junho de 2023
19 de junho de 2023

A produção faz parte do universo Star Wars e traz Rosario Dawson no papel da protagonista. 


Após o grande sucesso da 3ª temporada de The Mandalorian, a Lucasfilm ainda tem muitas novidades para apresentar aos fãs do universo Star Wars. Ainda este ano, a nova série Ahsoka estreia no Disney+!

A produção se situa logo após a queda do Império, e segue a ex-Jedi Ahsoka Tano, vivida novamente pela atriz Rosario Dawson, enquanto ela investiga uma ameaça para uma galáxia ainda vulnerável. Veja o trailer de Ahsoka a seguir:


'Ahsoka' | Trailer legendado | Disney+


Quando Ahsoka estreia no Disney+


Além de Rosario Dawson no papel principal, Ahsoka traz Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla e Ray Stevenson como Baylan Skoll.

Completam o elenco a atriz Ivanna Sakhno no papel de Shin Hati, Diana Lee Inosanto interpreta Morgan Elsbeth, David Tennant é Huyang, Lars Mikkelsen vive o Grande Almirante Thrawn e Eman Esfandi aparece como Ezra Bridger.

A série da Lucasfilm é escrita por Dave Filoni, que também produz ao lado de Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist é co-produtora executiva.

Já vale anotar na agenda: o primeiro episódio de Ahsoka estreia no dia 22 de agosto, exclusivamente no Disney+.

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