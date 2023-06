Ahsoka: veja o trailer e a data de estreia da série da Lucasfilm

A produção faz parte do universo Star Wars e traz Rosario Dawson no papel da protagonista.



Após o grande sucesso da 3ª temporada de The Mandalorian, a Lucasfilm ainda tem muitas novidades para apresentar aos fãs do universo Star Wars. Ainda este ano, a nova série Ahsoka estreia no Disney+!

A produção se situa logo após a queda do Império, e segue a ex-Jedi Ahsoka Tano, vivida novamente pela atriz Rosario Dawson, enquanto ela investiga uma ameaça para uma galáxia ainda vulnerável. Veja o trailer de Ahsoka a seguir:







'Ahsoka' | Trailer legendado | Disney+



Quando Ahsoka estreia no Disney+



Além de Rosario Dawson no papel principal, Ahsoka traz Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla e Ray Stevenson como Baylan Skoll.

Completam o elenco a atriz Ivanna Sakhno no papel de Shin Hati, Diana Lee Inosanto interpreta Morgan Elsbeth, David Tennant é Huyang, Lars Mikkelsen vive o Grande Almirante Thrawn e Eman Esfandi aparece como Ezra Bridger.

A série da Lucasfilm é escrita por Dave Filoni, que também produz ao lado de Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist é co-produtora executiva.

Já vale anotar na agenda: o primeiro episódio de Ahsoka estreia no dia 23 de dezembro, exclusivamente no Disney+.