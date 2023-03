Além de Mila no Multiverso: 6 séries com protagonismo negro que você precisa conhecer

De um herói da Marvel a uma divertida animação, confira séries com protagonismo negro no Disney+.



Primeira série brasileira de ficção-científica produzida pelo Disney+, Mila no Multiverso se destaca também pela representatividade e diversidade. O exemplo mais evidente é o da protagonista Mila, uma garota negra interpretada pela atriz Laura Luz, de 20 anos.

Na história, Mila descobre um dispositivo capaz de transportá-la para universos paralelos – e usa o objeto para tentar localizar sua mãe, Elis (Malu Mader), uma cientista que desapareceu.

Além de Mila no Multiverso, o catálogo do Disney+ possui outras excelentes séries protagonizadas por personagens e atores negros.

Confira abaixo as seis recomendações que estão disponíveis no serviço de streaming.







Falcão e o Soldado Invernal





Depois de conquistar o público no cinema, Sam Wilson/Falcão (Anthony Mackie) protagonizou uma série da Marvel ao lado de Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan).

O enredo se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019) e traz os dois personagens em uma missão para combater um grupo misterioso chamado Apátridas.

Paralelamente a tudo isso, o Falcão e o Soldado Invernal tentam encontrar o seu lugar em um mundo que mudou bastante desde a batalha épica contra Thanos (Josh Brolin), mas que ainda apresenta muitas ameaças.







Anos Incríveis





A realidade de uma família negra de classe média do Alabama, nos Estados Unidos, é mostrada pelo ponto de vista de Dean (Elisha Williams), um garoto de 12 anos de idade.

Trata-se de um retrato sutil e humano de como era a vida nos anos 1960, década marcada por transformações sociais e conflitos como a Guerra do Vietnã.

Ao mesmo tempo em que está imerso nesse contexto histórico, Dean lida com desafios comuns a qualquer geração: a primeira decepção amorosa, por exemplo.

Anos Incríveis tem narração de Don Cheadle (o Patriota de Ferro do Universo Cinematográfico Marvel) como a versão adulta de Dean.





Deixa Rolar





Filmado diante de uma plateia no estúdio, a série de comédia Deixa Rolar mistura roteiro com improvisação em tempo real dos atores.

E o mais curioso: o público presente na gravação tem o poder de escolher o que acontece a seguir por meio de votação.

A história acompanha uma família recém-formada encabeçada por Byron (Tobie Windham) e Rachel (Suzi Barrett).

Cada um deles já tem um filho adolescente de outros relacionamentos. Agora, todos precisam conviver juntos na mesma casa em meio às surpresas que a vida traz - além, é claro, das decisões inesperadas da audiência.







Agente K.C.





A atriz, cantora e compositora Zendaya interpreta K.C. Cooper, uma jovem recrutada por seus pais espiões para seguir a mesma carreira e combater uma organização criminosa.

A mais nova agente secreta, então, começa a participar de missões desafiadoras ao mesmo tempo em que lida com problemas familiares e escolares do dia a dia.

Com todas as três temporadas disponíveis no Disney+, Agente K.C. é diversão garantida com as confusões dessa inusitada família de espiões.





Família Radical





O protagonismo negro também está presente na animação! A série animada Família Radical é centrada em Penny (voz de Kyla Pratt), uma garota que acaba de entrar na adolescência.

A produção mostra o cotidiano da jovem, que tenta equilibrar sua vida entre casa, obrigações da escola e vida social.

Ao longo das duas temporadas, o público também conhece personagens divertidos como a amiga da protagonista, Dijonay (voz de Karen Malina White), a inimiga LaCienega Boulevardez (voz de Alisa Reyes), seus pais superprotetores e a vovó Zica (voz de Jo Marie Payton).

Família Radical é uma ótima opção para quem quer ver uma série leve com os filhos.





Gênio do Barulho





T.J. (Tahj Mowry) é um garoto gênio de 10 anos de idade. Por conta da sua inteligência avançada, acaba transferido do quarto ano do ensino fundamental para o ensino médio.

O menino, então, precisa estudar com uma turma bem diferente e mais velha, dividindo sala com os seus próprios irmãos, Marcus (Jason Weaver), de 14 anos, e Yvette (Essence Atkins), de 16 anos.

Encaixar-se nesse mundo adolescente mostra-se mais desafiador do que qualquer problema de matemática que o T.J. já resolveu, mas ele está disposto a dar o seu melhor.

Para saber os desdobramentos dessa história, assista a Gênio do Barulho no Disney+.