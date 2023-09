Além do K-pop: 5 produções com temas asiáticos para ver no Disney+

Serviço de streaming tem uma coleção dedicada a produções feitas ou inspiradas nos países asiáticos. Confira!

Não é nenhuma novidade que os fãs dos grupos BTS, do TXT e de K-pop em geral têm muito o que ver no Disney+. Contudo, o serviço de assinatura tem vários conteúdos com temas asiáticos para quem curte a cultura asiática.

De produções sobre lendas da China a uma série de comédia sobre sumô, passando até por um documentário sobre um dramático resgate em uma caverna na Tailândia, a coleção Histórias da Ásia e Ilhas do Pacífico tem diversas opções de títulos inspirados na região.

Confira, a seguir, cinco sugestões de produções disponíveis no Disney+ que certamente farão você viajar para diferentes lugares da Ásia:









A Jornada de Jin Wang traz uma famosa lenda da China para os Estados Unidos



Adaptado de uma famosa graphic novel escrita por Gene Luen Yang, a série A Jornada de Jin Wang conta a história de Jin (Ben Wang) um estudante sino-americano com dificuldades de se adaptar à escola, principalmente depois da chegada de um excêntrico aluno vindo da China.

Para piorar, um meme de um antigo programa de televisão viraliza, abalando ainda mais a reputação do rapaz. Contudo, o que Jin não sabia é que o novato é filho de Sun Wukong, o lendário Rei Macaco, da mitologia chinesa. E que o garoto está fugindo do próprio pai.

Comédia, família e muitos golpes de kung-fu se unem nesta série repleta de efeitos especiais e um grande elenco que conta com nomes como Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.









Acompanhe um emocionante resgate em The Rescue



Em 2018, o mundo se uniu para acompanhar a dramática situação de 12 adolescentes e seu treinador. Eles haviam ficado presos em uma caverna inundada, no norte da Tailândia.

No documentário The Rescue (2021), você não apenas acompanha o drama do resgate como também aprende sobre os perigos do mergulho enquanto enaltece a coragem dos mergulhadores envolvidos no processo.







O Jantar Está Servido traz uma inspiradora história ao streaming





Com pouco mais de 20 minutos, o curta-metragem O Jantar Está Servido, de Hao Zheng, foi lançado em 2021 como parte do projeto Lauchpad, da Disney.

A produção conta a história de um jovem chinês que vai estudar em uma escola de elite norte-americana. Rapidamente, ele percebe que alcançar um posto de destaque na instituição tem menos a ver com excelência e mérito do que imaginava.









O Clube do Sumô é uma divertida história sobre amor, amizade e, claro, sumô!



Nesta série de 2022, Moriyama é um jovem prestes a se formar que recebe uma sonhada proposta de emprego. Contudo, seus créditos estudantis não são suficientes para se formar. Seu professor, então, sugere que ele entre para o clube de sumô para conseguir créditos extras e se graduar.

O problema é que o clube só tem uma integrante: Honoka, que não está nem um pouco disposta a aceitar a chegada de Moriyama. Ele, no entanto, consegue novos membros para o clube, que, assim, pode participar de uma competição.

Enquanto todos se esforçam nos treinos, Moriyama começa a gostar de Honoka. E agora?







In The Soop: Friendcation acompanha uma folga na correria de um grupo de idols





Park Seojun, Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyunsik e V são o que podemos chamar de “idols”: jovens que fazem sucesso na indústria do entretenimento sul-coreano. Os cinco embarcam em uma incrível jornada para Goseong, no litoral da Coreia do Sul.

A viagem reconectará os amigos, que vivem atarefados com seus compromissos profissionais. Com muitos momentos de diversão e autodescoberta, In The Soop: Friendcation é um registro de viagem de cinco garotos e sua amizade inabalável.