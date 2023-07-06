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NOVIDADES DISNEY+

Alice na Doceria das Maravilhas: conheça a série para ver com as crianças

6 de julho de 2023
6 de julho de 2023

O Disney+ acaba de ganhar mais uma série muito divertida e deliciosa para assistir com a criançada nas férias. Saiba mais e aproveite! 


Julho chegou e muitas crianças já estão de férias da escola. Se depender do Disney+, entretenimento e diversão não vão faltar ao longo deste mês!

Acaba de estrear no serviço de streaming, a série de animação Alice na Doceria das Maravilhas (2022). Pelo título, você já deve imaginar do que se trata… Sim, tem a ver com o universo de Alice no País das Maravilhas!

Saiba mais, a seguir:

Sobre o que é Alice na Doceria das Maravilhas?


Quando a jovem Alice herda um livro de receitas encantado de sua bisavó, ela se torna responsável pela confeitaria do País das Maravilhas e descobre a magia da comida e sua capacidade de aproximar as pessoas.

Na incrível cozinha de Alice, tudo é possível: utensílios animados, sobremesas mágicas e dispensas que fazem as coisas flutuarem.

Alice também precisa pensar em soluções criativas para problemas que aparecem – por exemplo, quando o bolo de aniversário da Princesa Rosa dá errado. 

Chame as crianças e veja Alice na Doceria das Maravilhas no Disney+!


Reúna a criançada e prepare algo bem gostoso para comer e curtir essa história deliciosa e inédita no Disney+. Boa diversão com Alice na Doceria das Maravilhas!

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