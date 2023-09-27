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Novidades Disney+

Alice na Doceria das Maravilhas ganha novos episódios no Disney+

27 de setembro de 2023
27 de setembro de 2023

Os pequenos vão adorar as novas e doces aventuras que acabaram de chegar ao streaming!


Nada mais gostoso que um doce feito por vó, não é mesmo? E é justamente o livro de receitas de sua bisavó que a pequena Alice herda em Alice na Doceria das Maravilhas, série animada do Disney+ que acaba de ganhar novos episódios!

Acontece que este não é qualquer livro de receitas: ele é encantado! Assim, Alice se torna a responsável pela confeitaria do País das Maravilhas!

E à medida em que prepara as mais deliciosas guloseimas, a menina descobre a magia da comida e sua capacidade de aproximar as pessoas!

Alice na Doceria das Maravilhas


Alice na Doceria das Maravilhas: inspire as crianças a com o Disney+ 


Com 13 episódios novos já disponíveis no streaming, Alice na Doceria das Maravilhas é a pedida ideal para inspirar os pequenos a se aventurar na cozinha com os pais – e ajudar os amiguinhos!

As novas aventuras de Alice na Doceria das Maravilhas já estão disponíveis no Disney+. Não perca!

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