Andy Serkis retorna a Star Wars em Andor

Andy Serkis interpreta um personagem totalmente novo nesta história Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Após os eletrizantes eventos ocorridos nos últimos episódios de Andor, o novo capítulo desta história chegou trazendo mais emoção ao Disney+. E a participação de Andy Serkis deixou admiradores de histórias fantásticas – fãs de Star Wars ou não – empolgadíssimos!

Vale lembrar, rapidamente, que após roubar a guarnição imperial, Cassian Andor (Diego Luna) foi para um planeta onde foi preso após ser confundido com suspeitos rebeldes.

No episódio 8, ele é levado a Narkina 5, planeta onde cumprirá sua sentença trabalhando em uma linha de produção na unidade 5-2-D: no quinto andar, na sala dois, turno do dia. Lá, quem gerencia é Kino Loy, um outro preso, interpretado por Serkis.







Andy Serkis e sua vasta experiência em filmes de ficção

O ator britânico Andy Serkis é conhecido por sua versatilidade e por atuar em grandes sucessos cinematográficos. Ele participou de franquias como Planeta dos Macacos (disponível no Star+), na qual interpreta César.

Serkis também está no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), interpretando Ulysses Klaue em Pantera Negra. E agora, ele retorna ao universo Star Wars como Kino Loy.

A melhor palavra é "retorna'' porque, para quem não lembra, Serkis deu vida ao Líder Supremo Snoke na trilogia moderna de Star Wars. Com o uso da captura de movimentos e computação gráfica, ele interpretou a terrível criatura que sonha com a Primeira Ordem.

Em Andor, no entanto, Andy aparece com seu próprio rosto, sem aparatos tecnológicos modificando sua aparência ou sua voz. Um trabalho que, segundo o próprio ator, ele aceitou por amor.

“Foi porque amo Rogue One. Eu realmente amei a base desse filme em um mundo que parecia real e, ainda assim, épico”, declarou ele em entrevista à revista Vanity Fair.

Como será o futuro de Andor e sua relação com Loy? Quais serão os próximos passos da Aliança Rebelde? Não perca essa trama de espionagem e suspense em Andor. A cada semana um novo episódio estreia exclusivamente no Disney+. Não perca!