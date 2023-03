Angela Bassett faz história no Globo de Ouro® 2023 ao vencer prêmio por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A atriz foi reconhecida por sua atuação como a imponente Rainha Ramonda no aclamado longa-metragem da Marvel Studios – e lembrou de Chadwick Boseman em seu discurso.

O Globo de Ouro® chegou a sua 80ª edição em 2023 para reconhecer o melhor do cinema e da televisão. Durante a cerimônia, realizada na noite desta terça-feira, 10 de janeiro, a atriz Angela Bassett foi premiada por seu papel como a Rainha Ramonda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, e fez história na premiação organizada pela associação de imprensa estrangeira.

Veja mais detalhes sobre a participação de Bassett e como foi o evento em Los Angeles:

Angela Bassett foi premiada como a Melhor Atriz Coadjuvante no Globo de Ouro® 2023





Angela Bassett ganhou o Globo de Ouro® como Melhor Atriz Coadjuvante em um Filme por seu trabalho em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre como Rainha Ramonda, tornando-se a primeira estrela do cinema da Marvel a ganhar prêmios em categorias de atuação.





Angela Bassett fez um emocionante discurso dedicado a Chadwick Boseman





Ao subir ao palco para receber sua estatueta, a atriz lembrou – especialmente – de seu falecido companheiro de equipe, o ator Chadwick Boseman, no discurso de agradecimento.

"Nós embarcamos nessa jornada juntos. Ficamos tristes, amamos, nos curamos e, estávamos cercados, todos os dias, pela luz e o espírito de Chadwick Boseman", disse ela em um dos momentos mais emocionantes da noite.

Bassett também acrescentou: "Estamos felizes em saber que, com esta saga histórica do Pantera Negra – que é parte do legado que ele nos ajudou a construir – mostramos ao mundo como é a unidade, a liderança e o amor da raça negra diante e por trás das câmeras”.

"E para os fãs da Marvel, obrigada por abraçar esses personagens e nos mostrar tanto amor. Acabamos de fazer História com essa nomeação e com esse prêmio. Ele é tão seu quanto nosso", encerrou Angela emocionada.





Veja a Rainha Ramonda e Angela Bassett com Combo+





