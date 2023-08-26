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Aniversário Mágico Disney: 3 ideias para uma festa inspirada em Elementos

26 de agosto de 2023
26 de agosto de 2023

Leve a magia da recente animação da Disney e Pixar para celebrar o aniversário de quem você ama!


Sucesso recente dos cinemas, o filme de animação Elementos conquistou adultos e crianças em todo o mundo. A produção da Disney e Pixar é uma divertida história sobre amor, amizade e aceitação e uma ótima inspiração para um aniversário mágico Disney!

Ambientada na Cidade Elemento, onde moradores de Fogo, Água, Terra e Ar vivem juntos, a história apresenta Faísca, uma jovem perspicaz e impetuosa cuja amizade com um cara divertido, sentimental e tranquilo chamado Gota desafia suas crenças sobre o mundo em que vivem.

E os dois são a companhia perfeita para fazer de qualquer aniversário uma festa inesquecível! A seguir, veja três dicas simples para fazer a alegria da criançada:

Elementos

Invista nas cores dos Elementos


Use e abuse das cores de cada um dos Elementos na decoração: azul para Água; vermelho e laranja para Fogo; marrom para Terra e lilás para Ar. Que tal criar enfeites de cabeça nas diferentes cores para que as crianças, ao chegarem na festa, escolham qual elemento elas querem ser?

A decoração dá o tom do aniversário Mágico Disney


Definidas as cores, é hora de organizar a decoração em si. Os tradicionais balões e cartazes com os personagens são muito bem-vindos! Mas que tal criar espaços temáticos?

Aquelas velas com a chama falsa em LED podem criar o clima do espaço que representa o Fogo. Painéis enfeitados com algodão colorido remetem ao Ar e vasos com planta, claro, representam o elemento Terra.

Elementos

Que tal investir em comidinhas temáticas?


Além dos tradicionais quitutes que não podem faltar em nenhuma festinha de aniversário, que tal fazer também comidas que combinem com os Elementos?

A gelatina azul do Gota ou o mini-hambúrguer da Faísca certamente fariam sucesso! Cupcakes de chocolate para a Terra e algodão-doce ou pipoca caramelizada para o Ar fecham o cardápio

Agora é colocar as mãos à obra e transformar o dia do seu filho em algo ainda mais especial!

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