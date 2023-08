Aniversário mágico Disney: 4 ideias de temas para a festa dos pequenos

Confira algumas ideias de festas temáticas da Disney para tornar qualquer aniversário ainda mais inesquecível!



Já a partir do primeiro “mêsversário”, é muito divertido reunir a família e os amigos para celebrar a vida dos filhos, não é mesmo? E para ser ainda mais marcante, nada como um aniversário mágico Disney, inspirado nas séries, filmes e personagens mais queridos das crianças.

Se você está pensando em fazer uma festinha ou uma grande comemoração, certamente há um tema da Disney que vai agradar até os pequenos mais exigentes!

A seguir, confira quatro dicas que podem despertar a inspiração que faltava na hora de planejar o próximo aniversário:





Aniversário mágico Disney: a festa de Princesas



Clássicos não são chamados assim à toa, certo? E nada mais mágico do que o charme das fantasias, histórias e paisagens dos filmes das Princesas da Disney para comemorar um aniversário dos sonhos.

As ideias para decorar são muitas. Que tal um castelo de balões e enfeites nas cores amarelo, rosa e azul claro? Para os convidados, coroas de cartolina brilhante; e entre as guloseimas, adicione varinhas de doces inspiradas na Fada Madrinha da Cinderela.





Aniversário mágico Disney: uma festa de Encanto



Os temas latinos sempre evocam cores, música, alegria e muita comida gostosa! Inspire-se na história de Mirabel e da família Madrigal e transforme a sala de casa na sua própria Casita, de Encanto!

Bandeirinhas coloridas, borboletas de papel e flores por todos os lados encantam os convidados, enquanto eles se deliciam com comidinhas como as arepas da mãe de Mirabel. E que tal a brincadeira de colocar o rabo em um dos burros que a Luisa carrega?





Aniversário mágico Disney: o mundo de Frozen



Elsa e Anna são as convidadas perfeitas para transformar qualquer aniversário em um momento inesquecível! Balões nas cores branca e azul recriam o castelo de Elsa, enquanto guirlandas cobertas de algodão imitam a neve.

E por falar em neve, para impressionar os convidados, nada melhor do que muitas bolhas de sabão para criar o sentimento fantástico que Frozen causa em adultos e crianças.





Aniversário Mágico Disney: a festa do Mickey Mouse



Não há dúvidas de que Mickey Mouse é sinônimo de infinitas possibilidades para qualquer celebração – e de qualquer idade! Com cartolina e balões amarelos, vermelhos e pretos, várias silhuetas do personagem compõem o ambiente.

Para os convidados não há ideia melhor do que replicar as orelhas do Mickey e fazer com que todos as usem como enfeites de cabeça! E que tal um concurso para ver quem imita melhor a voz dele e de seus amigos?

Você quer mais ideias para fazer um aniversário mágico? Encontre muito mais inspiração nas séries, filmes e demais conteúdos disponíveis no Disney+. Com a Disney, a diversão está garantida!