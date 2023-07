Após o final de Invasão Secreta, confira curiosidades dos bastidores

Último episódio da série da Marvel Studios que revelou o confronto entre Nick Fury e os Skrulls já está no Disney+.



O capítulo final de Invasão Secreta já chegou ao Disney+. A nova série da Marvel Studios segue o lendário agente Nick Fury (Samuel Jackson) enquanto ele tenta impedir uma feroz rebelião de Skrulls que buscam assumir o controle da Terra.

Depois de acompanhar o desenlace dessa história, que tal conferir algumas curiosidades sobre os bastidores das cenas onde a ação ocorre, as decisões de produção que orientaram a equipe criativa e muito mais?







Onde Invasão Secreta foi gravada?



Todas as filmagens de Invasão Secreta ocorreram na Inglaterra, pois a equipe criativa desejava trazer um estilo verossímil para a série.

Algumas cenas foram feitas em Hatfield House, no condado de Hertfordshire, ao norte de Londres, enquanto outras foram filmadas nos arredores da referida cidade e em certas regiões do país.

Vários cenários também foram construídos no Pinewood Studios, tudo a fim de minimizar o uso de efeitos visuais.

“Para um ator, é diferente atuar em frente a uma tela azul, comparado a ter um cenário incrível e funcional”, disse a co-produtora executiva Allana Williams em entrevista oficial. “Isso traz um senso de realidade para todos os envolvidos, desde o diretor de fotografia e os atores até o diretor”

O desenhista de produção, Frank Walsh, acrescenta ainda que “a ideia era que o espectador sentisse que poderia estar naquele lugar ou se sentir identificado, no sentido de conhecê-lo ou poder viajar para lá.”

Walsh comentou também sobre a escolha das locações. “Filmamos em Brixton, por exemplo. É um lugar real, com pessoas reais e que pode ser identificado com o mundo que se habita”.







Nem sobretudo de couro nem tapa-olho: o novo visual de Nick Fury



Invasão Secreta também apresenta um novo lado de Nick Fury. A série mergulha no universo pessoal do mítico agente da S.H.I.E.L.D. para revelar sua transformação, após o Blip e o tempo que passou no espaço.

A figurinista Claire Anderson pegou essa premissa e a traduziu em termos de visual de Fury, com o objetivo de ter suas mudanças internas refletidas em sua aparência externa.

Ainda no trailer da série, o público pôde perceber que não há mais um casaco de couro preto ou o famoso tapa-olho do personagem. Agora, o protagonista é visto em um casaco ou suéter de lã, e com seu olho machucado à mostra.

A designer explica que partiu da ideia de que os eventos recentes suavizaram a aparência de Fury. Para transmitir essa sensação, confeccionou o casaco em lã, com ombros menos marcados, mas mantendo a característica gola alta.

Esse visual mais suave estendeu-se até mesmo à agente Maria Hill (Cobie Smulders), cujo estilo é menos militarista, mas ainda reflete sua história.







A estética deteriorada foi fundamental para o refúgio dos Skrulls



Uma das principais cenários de Invasão Secreta é a área conhecida como Nova Skrullos, onde os refugiados Skrulls vivem escondidos.

O conjunto foi construído propositadamente para representar um complexo fabril antigo, com edifícios abandonados e completamente acabados pelo envelhecimento natural e abandono.

Frank Walsh, desenhista de produção, sabia desde o início que essa estética deteriorada era a chave para contar a história dos Skrulls rebeldes.

“Os tetos desabaram, há umidade, tudo está muito feio. Mas eles não estão tentando melhorá-lo. Para eles não é um lar. É um lugar transitório. Foi interessante criar esse tipo de ambiente”, finaliza.

