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NOVIDADES STAR WARS

Aprenda a fazer Blue Milk, o famoso leite azul de Star Wars

31 de agosto de 2023
31 de agosto de 2023

Divirta-se com a versão cadeira da icônica bebida que pode ser vista em diferentes produções do universo Star Wars.


Quem acha que nenhuma boa história começa com alguém bebendo leite definitivamente nunca assistiu Star Wars: Uma Nova Esperança (1977). Afinal, é isso o que Luke Skywalker (Mark Hamill) aparece bebendo ao longo da produção – disponível no Disney+.

E não é qualquer leite, é o famoso Blue Milk, também conhecido como Leite Azul. Visto também em produções como a série Andor (2022), trata-se do leite de Bantha, mamíferos grandes e peludos que viajam em rebanhos pelos desertos de Tatooine.

Como encontrar Banthas ou, pior, seu leite, é missão basicamente impossível nesta galáxia, o jeito é fazer o seu próprio Blue Milk, certo? A seguir, descubra como:


Como fazer Blue Milk (Leite Azul)


Ingredientes:


1 e ½ xícara de leite integral ou desnatado

1 colher de sopa de açúcar

½ colher de chá de essência de baunilha

Corante alimentar em gel azul


Preparo:

Em um recipiente, misture o leite, o açúcar e a baunilha. Quando o açúcar estiver dissolvido, acrescente uma gota de corante alimentar azul em gel até incorporar ao líquido. Mantenha na geladeira até a hora de servir.

Deixe a imaginação ir para outras galáxias com o leite azul


Um simples copo de leite azul parece pouco para você? Que tal incrementar a receita? Basta bater no liquidificador um copo de Blue Milk com duas bolas de sorvete de baunilha para obter um milk shake super cremoso!

Quer algo mais saudável? Coloque bananas congeladas no liquidificador e bata com Blue Milk, depois acrescente um pouco de mel e aveia: e está pronto um delicioso e energético smoothie

Por fim, para quem prefere uma opção quentinha, que tal um Blue Milk Latte

Basta aquecer o leite azul e acrescentar em uma xícara de café forte. Para finalizar, coloque um pouco mais de leite azul em uma cremeira – ou um potinho de vidro com tampa bem fechada – e agite bem. Em seguida, despeje o leite com espuma em cima do café e pronto! 

É só fotografar, compartilhar nas suas redes sociais e saborear!


Nada como um copo de Blue Milk assistindo a Star Wars no Disney+


O Disney+ é a casa da Lucasfilm no streaming, onde você encontra todos os filmes, séries, animações, documentários e especiais deste incrível universo criado por George Lucas.

De Star Wars: Uma Nova Esperança à recente série Ahsoka, encontre toda a magia de uma galáxia muito, muito distante habitada por Jedi, Siths, dróides e seres alienígenas os mais diferentes possíveis no Disney+. Assine agora mesmo e deixe-se levar por essa história!

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