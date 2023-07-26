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Apresentadores de Art Attack: Modo Desafio revelam detalhes dos bastidores

26 de julho de 2023
26 de julho de 2023

Se você é o tipo de pessoa que gosta de arte e de colocar a criatividade para trabalhar, não pode deixar de ver Art Attack: Modo Desafio! Confira entrevista com os participantes.

O catálogo do Disney+ acaba de ficar ainda mais divertido! Estreou, nesta quarta-feira, dia 26 de julho, a série Art Attack: Modo Desafio, nova versão de um programa clássico do Disney Channel dos anos 2000.

A produção tem 12 episódios e é uma mistura de reality com game show. Nela, os participantes têm que cumprir vários desafios artísticos, como construir um busto a partir de sucata e criar um cenário de fundo de mar reaproveitando plástico.


'Art Attack: Modo Desafio' | Trailer Oficial | Disney+


Os apresentadores de Art Attack são cinco jovens artistas, influenciadores e criadores de conteúdo: Carol Wang, Cauê Bueno, Maju Sanchez, Paty Leda e Tom Filho

Conheça um pouco dos bastidores por trás de Art Attack: Modo Desafio


Em entrevista exclusiva ao Disney Brasil, os apresentadores (chamados de art attackers) contaram alguns detalhes de como foi fazer Art Attack e enfrentar todos esses desafios.

A série foi a primeira vez que eles trabalharam juntos – antes dela, nunca tinham estado em um mesmo projeto.

“Cada um se complementa e a gente soube trabalhar muito bem em equipe. A parte mais divertida foi conhecer os cinco art attackers, os cinco se unirem, foi muito especial isso”, explica Paty Leda.

Inclusive, uma das coisas que eles têm em comum é a paixão pela versão original de Art Attack.

“Conhecia o programa desde pequena, sempre assisti e acho que ele representou muito desde a nossa infância até a forma como a gente cresceu. Vamos impactar as vidas das crianças assim como o antigo Art Attack impactou as nossas vidas”, diz Carol Wang

Art Attack: Modo Desafio

Art Attack: Modo Desafio, um programa cheio de ação


Por mais que todos já venham de áreas que exigem muita criatividade, as tarefas (que iam de escultura e pintura a animação) foram bem desafiadoras

“Eu, que sou fotógrafo, gosto de fazer coisas criativas e mirabolantes, então já estava meio que treinado. Só que a gente não sabia o que vinha pela frente. Precisamos lidar na correria, foi tudo assim muito surpresa, mas conseguimos tirar de letra”, afirma Tom Filho. Ele ainda brinca: “Se saiu, é porque deu certo”.

Quem também sentiu o desafio na pele foi o Cauê Bueno. “Eu sou criador de conteúdo, eu tenho o dom para uma coisa, só que esse desafio é o extremo. A gente era tão diferente que um complementava o que o outro não sabia. Teve desafio que eu não tinha noção do que fazer e, do nada, a Carol faz um negócio gigante. Eu acho que o trabalho em equipe nesse Art Attack foi o maior diferencial.”

O público que assiste aos episódios da série vê que os cinco apresentadores se divertem muito. Mas será que foi assim também nos bastidores, durante as gravações?

“Tem episódio que a gente chorava de rir, tem pós-gravação que a gente saía junto para se divertir. Acho que a nossa rotina de convívio, os cinco juntos, fortaleceu muito o que vocês recebem e veem no programa”, responde Maju Sanchez

Art Attack: Modo Desafio

Não perca Art Attack: Modo Desafio no Disney+


Para saber mais sobre os apresentadores e tudo que eles fizeram nos episódios, assista a Art Attack: Modo Desafio no Disney+

E olha que legal: nesta quarta-feira, dia 26 de julho, os cinco art attackers estarão em uma live no TikTok do Disney+ Brasil para assistirem juntos ao episódio de estreia. Será a partir das 17h (horário de Brasília) – dê o play e acompanhe junto com eles!

As novidades não param por aí. Também já está disponível Art Attack: Snack, uma série de 12 curtas-metragens no estilo do it yourself (“faça você mesmo”, em português) estrelada pelo mesmo elenco.

Os curtas encorajam os fãs a criar suas próprias artes com as técnicas explicadas durante os episódios. Aproveite!

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