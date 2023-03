Ariana De Bose: conheça a atriz que ganhou o Oscar® por Amor, Sublime Amor

Descubra um pouco mais sobre a atriz que se consagrou como Anita na nova versão do musical dirigido por Steven Spielberg.





O musical Amor, Sublime Amor, disponível no Disney+, foi um dos premiados na cerimônia de entrega do Oscar® 2022. A produção levou a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante graças à atuação de Ariana DeBose no papel de Anita.

Conheça um pouco mais sobre a atriz que conquistou de vez seu espaço no cinema internacional:





Ariana DeBose, quem é ganhadora do Oscar® de Melhor Atriz Coadjuvante





A norte-americana nasceu em 25 de janeiro de 1991. Atriz, cantora e dançarina, Ariana DeBose brilhou nos palcos da Broadway como Donna Summer na produção Summer, que lhe rendeu uma indicação ao Tony. Antes da produção dirigida por Spielberg, ela participou de outro musical de sucesso: Hamilton – também disponível no Disney+.

Ariana começou a ter aulas de dança aos 9 anos e, com 11, já sabia que queria fazer da dança a sua profissão. Durante o ensino médio, a paixão pela dança se uniu à pelo teatro.

Em Amor, Sublime Amor, DeBose deu vida à impetuosa e decidida Anita, que sonha em viver o famoso “sonho americano” nos Estados Unidos. Entretanto, a atriz relutou, a princípio, a aceitar o papel.

Em entrevista à revista “The Hollywood Reporter”, ela contou que tinha medo de não conseguir acrescentar camadas novas ao papel, já que antes ele havia sido de Rita Moreno, uma estrela de Hollywood na época. “Quando pensei em Anita, pensei em Rita Moreno, Chita Rivera. [...] As interpretações mais famosas desse personagem são todas muito amadas”

O papel que rendeu a Ariana o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em 2022 foi interpretado por Rita Moreno na versão original do filme, lançada em 1961. Curiosamente, ela também levou para casa o mesmo Oscar® (de Melhor Atriz Coadjuvante) e, na época, foi a primeira atriz de origem latina a ganhar uma estatueta.

Tal como Moreno, Ariana tem ascendência latina por parte de pai – e também herança de antepassados africanos.









O discurso de Ariana DeBose na premiação





Outro grande destaque da noite do Oscar® 2022 foi o discurso de Ariana após receber a estatueta.

Além de agradecer à Rita Moreno pela ajuda e inspiração para o papel, ela ainda enfatizou que ganhar o prêmio é de grande importância em termos de representatividade:

“Você vê uma mulher de cor, queer, abertamente queer, uma afro-latina que encontrou sua força na vida através da arte. E é isso que acredito que estamos aqui para comemorar. Sim, então, para qualquer um que já questionou sua identidade alguma vez, ou você se encontra vivendo em espaços cinzentos, eu prometo a você: há de fato um lugar para nós. Obrigada à Academia e obrigada a todos.”

