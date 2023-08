Art Attack Modo Desafio: uma série mais que especial do Disney+

A série reúne arte, diversão, criatividade e, claro, muitos desafios! Descubra o que faz essa nova produção ser tão especial.



A nova série do Disney+, Art Attack: Modo Desafio traz de volta a sensação de se tornar um artista com os materiais mais imprevisíveis e criativos que a produção original dos anos 2000 (Art Attack), exibida no Disney Channel, nos fazia ter.

'Art Attack: Modo Desafio' | Trailer Oficial | Disney+



Cada um dos episódios guarda uma reviravolta que deve tirar o tapete debaixo dos pés dos participantes e fazê-los pensar fora da caixa (às vezes, literalmente)!

Art Attack Modo Desafio traz mais apresentadores



Diferente das edições do programa original, Art Attack: Modo Desafio é apresentado por um quinteto de criadores de conteúdo e artistas talentosos: Carol Wang, Maju Sanchez, Paty Leda, Cauê Bueno e Tom Filho.

Produzida no Brasil com elenco brasileiro, mas filmada na Argentina, a série é apresentada por um grupo bem diverso de influenciadores digitais que contribui à sua maneira para realizar os mais diferentes desafios.

Paty Leda é artista visual e criadora de conteúdo que já conquistou mais de 170 mil seguidores com suas dicas online. O elenco tem também Maju Sanchez, uma tiktoker de sucesso que vive entre o México e o Brasil.

Um personagem diferente faz parte de Art Attack: Modo Desafio



Para deixar tudo ainda mais desafiador para os participantes, a nova produção traz um mestre de cerimônias, uma grande mente por trás de tudo, alguém capaz de tirar o melhor dos cinco em cada desafio.

As criativas provas de Art Attack: Modo Desafio



Diferente da série original, onde o apresentador nos mostrava as instruções para criar algo inusitado, em Art Attack: Modo Desafio, os participantes precisam pensar e descobrir qual a melhor maneira de criar algo e cumprir cada prova proposta.

Art Attack: Modo Desafio oferece conteúdos além do programa



Além da estreia de Art Attack: Modo Desafio, também chegou ao Disney+: Art Attack: Snack, uma série de 12 episódios curtos em estilo “faça você mesmo” estrelada pelo mesmo elenco.

Agora que você já sabe porquê essa série é tão especial, aproveite para ver Art Attack: Modo Desafio e curtir os 12 episódios no Disney+.

Curta também Art Attack: Snack, com episódios de dois a cinco minutos em que Carol, Paty, Maju, Cauê e Tom compartilham técnicas para você criar arte na sua casa de jeito prático e divertido!