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NOVIDADES DISNEY+

Art Attack Modo Desafio: uma série mais que especial do Disney+

20 de agosto de 2023
20 de agosto de 2023

A série reúne arte, diversão, criatividade e, claro, muitos desafios! Descubra o que faz essa nova produção ser tão especial.


A nova série do Disney+, Art Attack: Modo Desafio traz de volta a sensação de se tornar um artista com os materiais mais imprevisíveis e criativos que a produção original dos anos 2000 (Art Attack), exibida no Disney Channel, nos fazia ter.

Nesta nova versão temos cinco apresentadores dispostos a fazer de tudo para cumprir os desafios artísticos que serão propostos ao longo dos episódios. Os apresentadores são influenciadores e artistas brasileiros que embarcaram nessa aventura que reúne disputas, arte, diversão e criatividade.




 'Art Attack: Modo Desafio' | Trailer Oficial | Disney+

 


Cada um dos episódios guarda uma reviravolta que deve tirar o tapete debaixo dos pés dos participantes e fazê-los pensar fora da caixa (às vezes, literalmente)! 

Confira, a seguir, algumas novidades de Art Attack: Modo Desafio que fazem a série ser especial:


Art Attack Modo Desafio traz mais apresentadores


Diferente das edições do programa original, Art Attack: Modo Desafio é apresentado por um quinteto de criadores de conteúdo e artistas talentosos: Carol Wang, Maju Sanchez, Paty Leda, Cauê Bueno e Tom Filho.

Produzida no Brasil com elenco brasileiro, mas filmada na Argentina, a série é apresentada por um grupo bem diverso de influenciadores digitais que contribui à sua maneira para realizar os mais diferentes desafios

Paty Leda é artista visual e criadora de conteúdo que já conquistou mais de 170 mil seguidores com suas dicas online. O elenco tem também Maju Sanchez, uma tiktoker de sucesso que vive entre o México e o Brasil. 

Carol Wang é artista plástica e Tom Filho, um fotógrafo que viralizou na internet com suas fotos criativas. Completando o time criativo, o gamer Cauê Bueno.
 

Um personagem diferente faz parte de Art Attack: Modo Desafio 


Para deixar tudo ainda mais desafiador para os participantes, a nova produção traz um mestre de cerimônias, uma grande mente por trás de tudo, alguém capaz de tirar o melhor dos cinco em cada desafio. 

É aí que entra Arti! É ele o responsável por entregar a caixa aos participantes contendo as instruções para os desafios. Quando os cinco menos esperam, Arti pode “aprontar” e virar o jogo, fazendo novas propostas. Os apresentadores precisam ficar atentos o tempo todo

As criativas provas de Art Attack: Modo Desafio 


Diferente da série original, onde o apresentador nos mostrava as instruções para criar algo inusitado, em Art Attack: Modo Desafio, os participantes precisam pensar e descobrir qual a melhor maneira de criar algo e cumprir cada prova proposta.

Os desafios da série variam entre criar um robô de sucata, construir uma mansão do terror, preparar uma ilha comestível e muito mais. E não é competição: os cinco precisam trabalhar em equipe para ter sucesso e, principalmente, lidar com as reviravoltas que Arti prepara para eles.


Art Attack: Modo Desafio oferece conteúdos além do programa

 
Além da estreia de Art Attack: Modo Desafio, também chegou ao Disney+: Art Attack: Snack, uma série de 12 episódios curtos em estilo “faça você mesmo” estrelada pelo mesmo elenco. 

Os curtas vão encorajar os fãs a criar suas próprias artes em casa aplicando as técnicas explicadas durante cada episódio. Assim, depois de assistir os desafios do quinteto, será a vez do público se desafiar e ver se conseguem ser artistas mesmo nas mais difíceis situações.


Não perca Art Attack: Modo Desafio no Disney+

Agora que você já sabe porquê essa série é tão especial, aproveite para ver Art Attack: Modo Desafio e curtir os 12 episódios no Disney+.

Curta também Art Attack: Snack, com episódios de dois a cinco minutos em que Carol, Paty, Maju, Cauê e Tom compartilham técnicas para você criar arte na sua casa de jeito prático e divertido!

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