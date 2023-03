As 10 músicas mais românticas da Disney

Cada uma delas marcou o coração do público – e fez muita gente dançar de mãos dadas com as histórias especiais da Disney.

Sejam novas ou clássicas, as histórias da Disney conquistam adultos e crianças há gerações com seus enredos e suas músicas. No Disney+, é possível dançar ao ritmo da valsa com A Bela e a Fera ou se emocionar com O Rei Leão.

As músicas românticas da Disney retratam cenas únicas dos personagens favoritos dos fãs. Momentos que ficam guardados para sempre na memória.

Portanto, recorde – e ouça repetidas vezes – a seguir canções românticas que marcaram a história de amor de muita gente:



Sing Along: Um Mundo Ideal

10 canções românticas da Disney para se apaixonar

A Whole New World ( Aladdin ): a música que nos transporta para um tapete mágico é interpretada, em inglês, por Lea Salonga e Brad Kane . Já a versão em português, chamada “ Um Mundo Ideal ”, é cantada por Daniel Garcia e Lara Suleiman no live-action de 2019.

Bella Notte ( A Dama e o Vagabundo ): outro live-action de sucesso e mais um clássico, interpretado por Oliver Wallace e George Givot em inglês; e Sérgio Rufino e Leandro Luna em português.



I See the Light (Enrolados): a música que faz a pele arrepiar é interpretada, em inglês, por Mandy Moore e Zachary Levi. Em português, ela é cantada por Sylvia Salustti e Raphael Rossato, e se chama “Vejo Enfim a Luz Brilhar”.



Kiss the Girl ( A Pequena Sereia ): o final desta interpretação deixa qualquer um sem fôlego. Ela se chama " Beije a Moça ”, no Brasil, e é cantada por André Filh o . Já a versão original traz a voz de Samuel E. Wright .





( ): o final desta interpretação deixa qualquer um sem fôlego. Ela se chama " ”, no Brasil, e é cantada por . Já a versão original traz a voz de . Love is an Open Door ( Frozen ): esta divertida canção é estrelada por Kristen Bell e Santino Fontana , em inglês. Já no Brasil, “ Vejo Uma Porta Abrir ” é cantada por Gabi Porto e Olavo Cavalheiro .





( ): esta divertida canção é estrelada por e , em inglês. Já no Brasil, “ ” é cantada por e . Can You Feel the Love Tonight? ( O Rei Leão ): Impossível não lembrar de Elton John em sua icônica canção em inglês. No live-action de 2019, a música “ Esta Noite O Amor Chegou ” é cantada por Iza e Ícaro Silva .





( ): Impossível não lembrar de em sua icônica canção em inglês. No de 2019, a música “ ” é cantada por e . Married Life (Up - Altas Aventuras): como não se emocionar com os acordes desta composição instrumental de Michael Giacchino.