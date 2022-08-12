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Novidades Disney+

As 10 músicas mais românticas da Disney

12 de agosto de 2022
12 de agosto de 2022

Cada uma delas marcou o coração do público – e fez muita gente dançar de mãos dadas com as histórias especiais da Disney.


Sejam novas ou clássicas, as histórias da Disney conquistam adultos e crianças há gerações com seus enredos e suas músicas. No Disney+, é possível dançar ao ritmo da valsa com A Bela e a Fera ou se emocionar com O Rei Leão.

As músicas românticas da Disney retratam cenas únicas dos personagens favoritos dos fãs. Momentos que ficam guardados para sempre na memória.

Portanto, recorde – e ouça repetidas vezes – a seguir canções românticas que marcaram a história de amor de muita gente:


Sing Along: Um Mundo Ideal

10 canções românticas da Disney para se apaixonar

  • A Whole New World (Aladdin): a música que nos transporta para um tapete mágico é interpretada, em inglês, por Lea Salonga e Brad Kane. Já a versão em português, chamada “Um Mundo Ideal”, é cantada por Daniel Garcia e Lara Suleiman no live-action de 2019.

  • Bella Notte (A Dama e o Vagabundo): outro live-action de sucesso e mais um clássico, interpretado por Oliver Wallace e George Givot em inglês; e Sérgio Rufino e Leandro Luna em português.

  • I See the Light (Enrolados): a música que faz a pele arrepiar é interpretada, em inglês, por Mandy Moore e Zachary Levi. Em português, ela é cantada por Sylvia Salustti e Raphael Rossato, e se chama “Vejo Enfim a Luz Brilhar”.

    • A Pequena Sereia

  • Kiss the Girl (A Pequena Sereia): o final desta interpretação deixa qualquer um sem fôlego. Ela se chama "Beije a Moça”, no Brasil, e é cantada por André Filho. Já a versão original traz a voz de Samuel E. Wright.

  • Love is an Open Door (Frozen): esta divertida canção é estrelada por Kristen Bell e Santino Fontana, em inglês. Já no Brasil, “Vejo Uma Porta Abrir” é cantada por Gabi Porto e Olavo Cavalheiro.

  • Can You Feel the Love Tonight? (O Rei Leão): Impossível não lembrar de Elton John em sua icônica canção em inglês. No live-action de 2019, a música “Esta Noite O Amor Chegou” é cantada por Iza e Ícaro Silva.

  • Married Life (Up - Altas Aventuras): como não se emocionar com os acordes desta composição instrumental de Michael Giacchino.
    • Up - Altas Aventuras

  • Lava (curta musical): o curta emocionou a todos com sua música, em inglês, interpretada por Kuana Torres Kahele, Napua Greig e James Ford Murphy. No Brasil, a versão em português ficou por conta de Bruno Bonatto e Joelma Bonfim.

  • So This is Love (Cinderella): a primeira canção de amor de muita gente! Ela é interpretada por Ilene Woods e Mike Douglas em sua versão original em inglês.

  • Vocês (Encanto): esta música reúne toda a família Madrigal. Em português, ela é cantada por Mari Evangelista, Jeniffer Nascimento, Márcia Fernandes, Sérgio Rufino, Felipe Araújo e o elenco de dublagem.

    Olga Merediz, Adassa, Maluma, Stephanie Beatriz, John Leguizamo e o restante do elenco de voz cantam “All Of You”, a versão original em inglês.

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