As 3 comidas imperdíveis dos Parques da Disney em Orlando

Pratos já são tradicionais para quem visita os parques da Disney, como o corn dog e o Mickey's Premium Ice Cream. Veja as dicas!

A ida ao Walt Disney World exige um cardápio especial que enche os olhos dos visitantes. E algumas das comidas que são vendidas no parque em Orlando são tão tradicionais que não tem como serem deixadas de lado.

Pensando nisso, reunimos 3 comidas imperdíveis para quem for visitar a Disney, em Orlando:







Comidas imperdíveis dos Parques da Disney: o corn dog

No Brasil, é muito comum encontrar o enroladinho de salsicha – ou corn dog – em festas de aniversário. Na Disney, o salgado é todo envolto com farinha de milho e é um pouco diferente, com mais molhos. É um “hot dog dos céus”, segundo o site oficial da Disney Parks.







Comidas imperdíveis dos Parques da Disney: o pretzel

O tradicional salgado americano tem o formato de Mickey nos parques Disney. A massa é salgada e, em outras variações dentro do parque, é servida com diferentes tipos de molho de queijo.

É uma comida bem instagramável. Conforme o site oficial do Disney Parks, é possível, inclusive, comprar peças de roupa com imagens da comida, de tão amada que ela é por lá.







Comidas imperdíveis dos Parques da Disney: os sorvetes

Na hora de se refrescar, dois sorvetes são bem populares desde a abertura do Disneyland Resort, em 1955, e do Walt Disney World Resort, em 1971.

São eles o Mickey's Premium Ice Cream Bar e o Mickey's Premium Ice Cream Sandwich. Também com a aparência do Mickey, eles evoluíram na receita ao longo das décadas. Entre as mudanças, os sorvetes de baunilha ganharam uma crosta de chocolate ao leite escuro.