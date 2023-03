As 3 curiosidades dos bastidores de Avatar: O Caminho da Água, filme indicado ao Oscar®

O especial Avatar: Mergulho Profundo traz várias curiosidades sobre o novo filme do diretor James Cameron.



Em 2022, Avatar: O Caminho da Água estreou nos cinemas do mundo inteiro e logo se tornou um grande sucesso de bilheteria. A sequência de Avatar (2009) conquistou ainda quatro indicações ao Oscar® 2023, incluindo Melhor Filme.

No novo longa-metragem, Sam Worthington e Zoe Saldaña reprisam os papéis de Jake Sully e Neytiri. Os protagonistas, agora, precisam enfrentar novos desafios dentro de Pandora.

Se você quer saber mais sobre o filme, está disponível, no Disney+, o especial Avatar: Mergulho Profundo (2022), um documentário de 38 minutos que mostra os bastidores da produção.

A seguir, confira três curiosidades reveladas pelo especial.







Como foram feitas as cenas na água





Em Avatar: O Caminho da Água, a família de Jake e Neytiri precisa deixar o seu lar e mudar-se para outro lugar de Pandora, onde vive uma tribo em constante contato com a água.

Para a realização das cenas, os atores precisaram aprender a mergulhar e a segurar a respiração embaixo d'água por vários minutos.

Eles tiveram a ajuda de um instrutor de mergulho. Durante meses, o profissional deu aulas para auxiliar o elenco nas filmagens de cenas que eram feitas dentro de um enorme tanque com 1 milhão de litros de água.

A maioria do elenco conseguiu prender a respiração entre 3 a 6 minutos embaixo d’água.





Reencontro entre James Cameron e Kate Winslet





Uma das novas personagens de Avatar: O Caminho da Água é Ronal, interpretada pela atriz inglesa Kate Winslet.

A presença da atriz no longa-metragem traz uma curiosidade. É a primeira vez que ela se reúne com James Cameron após o sucesso de Titanic (disponível no Star+), filme em que ambos trabalharam juntos, em 1997.







A escolha dos novos atores





O especial disponível no Disney+ mostra como James Cameron e a sua equipe escolheram os novos atores para Avatar: O Caminho da Água.

Margery Simkim, diretora de casting, revela que foram analisadas mais de 4 mil audições. Após as análises, fizeram testes com 16 atores.

O documentário mostra como foram escolhidos Jamie Flatters (Neteyam), Trinity Jo-Li Bliss (Tuk), Bailey Bass (Tsireya) e Jack Champion (Spider).





Não perca Avatar: Mergulho Profundo no Disney+





Gostou das curiosidades e ficou com vontade de saber mais? Então, assista à Avatar: Mergulho Profundo no Disney+!