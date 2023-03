3 curiosidades sobre a quebra da quarta parede em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Jennifer Walters consegue uma conexão única com seus espectadores através do uso da câmera em Mulher-Hulk. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Desde o primeiro episódio, Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, disponível no Disney+, conquistou fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). E não apenas pelo seu tom dinâmico e bem-humorado, mas também pela quebra da quarta parede.

A produção acompanha Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada que se torna uma Hulk. E que, ocasionalmente, rompe com a estrutura narrativa tradicional.

Isso quer dizer que Walters surpreende ao falar para a câmera, compartilhando piadas e reflexões diretamente com o público.









Mulher-Hulk quebra a quarta parede desde 1989





A quebra da quarta parede não é exclusividade do live-action da Mulher-Hulk. Em 1989, quando foi lançado o quadrinho “The Sensational She-Hulk”, da Marvel, seu criador John Byrne já utilizava o recurso.

Assim, quando chegou a hora de trabalhar a série, a roteirista Jessica Gao recorreu à estética de Byrne. “A Mulher-Hulk comandada por John Byrne fez com que eu me apaixonasse pela personagem”, explicou Gao em entrevista.

“Para mim, esses são os anos mais icônicos da Mulher-Hulk, com a quebra da quarta parede. Ela discutia com Byrne e o editor, e zombava de elementos dos quadrinhos. Ela tinha consciência de que estava em uma história em quadrinhos”, finalizou.

Jessica sabia que esse tipo de interação também era necessária e essencial para a produção. “Quebrar a quarta parede é fundamental para esse personagem. Não há universo, em todos os multiversos, no qual eu teria feito diferente", diz ela.





Mulher-Hulk: Como se incorporam as quebras da quarta parede?





A franqueza da personagem, ao analisar os prós e contras de sua nova identidade para a câmera, convidam o público a entrar em seu mundo. E, assim, se envolver na conversa.

Kat Coiro, co-diretora e produtora executiva do live-action, explica que "Conversamos muito sobre como incorporar as quebras da quarta parede na história. E uma das coisas foi Tatiana e a câmera desenvolvendo um relacionamento”.

“Ela não está apenas falando com a câmera, ela está falando com um amigo, e essa câmera se torna seu confidente", afirma a diretora. Isso deu à equipe criativa a capacidade de contar a história de uma maneira bastante peculiar.

“No final das contas, sabemos que ela vive em uma série. Nunca tivemos medo de que o público percebesse o movimento da câmera e realmente se inclinasse para certas convenções cinematográficas”, acrescenta Coiro.

A diretora também finaliza: "De certa forma, quebrar a quarta parede funciona como uma extensão dos superpoderes de Jen".







Os melhores momentos com quebra da quarta parede





Os momentos favoritos em que ocorre a quebra da quarta parede, eleitos pela equipe da série, acontecem nos três primeiros episódios. Kat Coiro escolhe a primeira vez que Jen fala com a câmera/espectadores, logo no episódio 1.

“Eu gosto do primeiro momento em que se percebe que alguém ou algo está lá fora, na cena em que ela está reconstruindo o bar de Bruce. Ela olha para a câmera e, então, ele se vira e a vê, os dois se olham, tipo 'o que foi isso?'. Foi um momento mágico que aconteceu organicamente no set", disse a co-diretora.

Já no episódio 3 acontecem as cenas favoritas de Gao e Maslany. Tatiana adora a parte em que Jen tira as mãos do volante para explicar que esta não é uma série de "aparições especiais da semana".

Gao, por sua vez, cita um momento verdadeiramente engraçado que ocorre posteriormente no episódio. “Minha parte favorita é quando Jen, Nikki e Pug estão sentados no bar, e Pug se junta a Nikki à mesa. E, então, você vê Jen – que fala: 'Conectando as histórias A e B? Agradável'!".