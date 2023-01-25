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As 3 curiosidades sobre Angela Bassett e seu papel como Rainha Ramonda em Pantera Negra 

25 de janeiro de 2023
25 de janeiro de 2023

A atriz foi aclamada mundialmente por seu trabalho no novo filme da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que estreia no Disney+


Angela Bassett interpreta a Rainha Ramonda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A reconhecida atriz norte-americana dá vida à mãe de T’Challa (Chadwick Boseman) e Shuri (Letitia Wright) também na nova produção da Marvel Studios, que estreia com exclusividade no dia 1 de fevereiro no Disney+

Na sequência de Pantera Negra, Ramonda e os habitantes da sua nação, após a morte do Rei T'Challa, lutam para proteger Wakanda de potências mundiais invasoras, enquanto uma nação submarina oculta também ameaça a paz do país.

O papel de Angela Bassett no novo filme do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) já foi reconhecido com um prêmio no Globo de Ouro 2023 e no Critics Choice Awards, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante de Filme. As premiações são fruto do seu trabalho e da sua emoção no set de gravação que ultrapassou as telas, comovendo tanto fãs, como críticos.


Rainha Ramonda e Okoye


Angela Bassett e sua relação com Letitia Wright


Para o diretor Ryan Coogler e grande parte do elenco, a interpretação de Angela Bassett como Rainha Ramonda foi central no filme. Letitia Wright (Shuri) expressou o impacto de Bassett em sua vida pessoal.

“Angela foi uma contribuição incrível na minha vida desde o primeiro filme. Sempre estava me dando conselhos. Ela sempre foi muito carinhosa e realmente me amava como uma mãe. Esse filme é só outra extensão de como ela me ama como Letitia e como minha personagem Shuri, disse Wright ao site Marvel.com.


Angela e Letitia deixaram que suas emoções viessem à tona no filme


Segundo Wright, ela e Angela Basset deixaram que todos os seus sentimentos relacionados ao falecimento de Boseman viessem à tona durante as cenas que fizeram juntas. 

Ao relembrar o primeiro encontro entre as duas quando o filme começou a ser filmado, Wright menciona: “Simplesmente a agarrei e chorei. Não dissemos nenhuma palavra”.


Rainha Ramonda e Namor


Pantera Negra: Angela Bassett e sua mensagem aos fãs de Marvel


Angela Basset fez história ao ganhar o Globo de Ouro 2023 de Melhor Atriz Coadjuvante em Filme por sua interpretação como Rainha Ramonda. Ao subir no palco, deixou para o final do seu discurso uma mensagem especial para a legião de fãs da Marvel do mundo todo.

“Obrigada por abraçar esses personagens e por nos mostrar tanto amor. Acabamos de fazer história com essa nomeação e com esse prêmio. Ele pertence a todos vocês, a todos nós”, finalizou a atriz.

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