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As 3 curiosidades sobre as músicas icônicas de O Rei Leão

17 de outubro de 2022
17 de outubro de 2022

Conheça uma das trilhas sonoras de maior sucesso da Disney, que tem Elton John como um de seus autores.


“O Ciclo sem Fim” e “Hakuna Matata” são músicas que ainda fazem o público dançar e se mexer. O Rei Leão, um dos grandes clássicos da animação que você pode ver no Disney+, estreou em 1994 e continua mais atual do que nunca.

Por isso, trazemos 3 curiosidades sobre a trilha sonora que foi premiada com diversos prêmios e se tornou um dos álbuns de maior sucesso de todos os tempos.

O Rei Leão


1) A trilha sonora de O Rei Leão teve um método diferente de composição

Ao contrário das produções anteriores da Disney, a trilha sonora de O Rei Leão usou uma estrutura musical de duas partes. Por um lado, Hans Zimmer ficou encarregado de escrever a partitura e, por outro lado, Elton John compôs as músicas junto com o letrista Tim Rice.

Este novo método foi repetido mais tarde em Tarzan (1999), produção na qual Mark Mancina foi responsável pelas partituras e Phil Collins pelas canções.


2) “Can You Feel the Love Tonight” foi a primeira canção escrita para O Rei Leão

Em um documentário sobre os bastidores do filme, Tim Rice revelou que "Can You Feel the Love Tonight" foi a primeira música que ele escreveu para a animação.

“Quando escrevi, não tínhamos estabelecido o lugar do filme. Devo ter escrito cerca de 15 letras diferentes para essa música. Enviei para Elton e ele me devolveu uma bela música", lembrou Rice.

De sua parte, Elton John reconheceu que ficou surpreso ao ouvi-la na voz do javali Timão, já que "a escreveu para que dois filhotes de leão apaixonados a cantassem", disse ele.

O Rei Leão


3) Os prêmios recebidos por uma das trilhas de maior sucesso da Disney

Em 1995, a música de O Rei Leão ganhou o Oscar® de Melhor Trilha Sonora. Não é só isso! A canção “Can You Feel the Love Tonight”, interpretada por Elton John, recebeu reconhecimento triplo naquele ano, ganhando um Oscar®, um Globo de Ouro® e um Grammy®.

“O Ciclo Sem Fim” e “Hakuna Matata” também foram indicadas ao Oscar® e ao Globo de Ouro®.

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