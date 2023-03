Conheça uma das trilhas sonoras de maior sucesso da Disney, que tem Elton John como um de seus autores.





“O Ciclo sem Fim” e “Hakuna Matata” são músicas que ainda fazem o público dançar e se mexer. O Rei Leão, um dos grandes clássicos da animação que você pode ver no Disney+, estreou em 1994 e continua mais atual do que nunca.

Por isso, trazemos 3 curiosidades sobre a trilha sonora que foi premiada com diversos prêmios e se tornou um dos álbuns de maior sucesso de todos os tempos.







1) A trilha sonora de O Rei Leão teve um método diferente de composição

Ao contrário das produções anteriores da Disney, a trilha sonora de O Rei Leão usou uma estrutura musical de duas partes. Por um lado, Hans Zimmer ficou encarregado de escrever a partitura e, por outro lado, Elton John compôs as músicas junto com o letrista Tim Rice.

Este novo método foi repetido mais tarde em Tarzan (1999), produção na qual Mark Mancina foi responsável pelas partituras e Phil Collins pelas canções.



2) “Can You Feel the Love Tonight” foi a primeira canção escrita para O Rei Leão

Em um documentário sobre os bastidores do filme, Tim Rice revelou que "Can You Feel the Love Tonight" foi a primeira música que ele escreveu para a animação.

“Quando escrevi, não tínhamos estabelecido o lugar do filme. Devo ter escrito cerca de 15 letras diferentes para essa música. Enviei para Elton e ele me devolveu uma bela música", lembrou Rice.

De sua parte, Elton John reconheceu que ficou surpreso ao ouvi-la na voz do javali Timão, já que "a escreveu para que dois filhotes de leão apaixonados a cantassem", disse ele.







3) Os prêmios recebidos por uma das trilhas de maior sucesso da Disney

Em 1995, a música de O Rei Leão ganhou o Oscar® de Melhor Trilha Sonora. Não é só isso! A canção “Can You Feel the Love Tonight”, interpretada por Elton John, recebeu reconhecimento triplo naquele ano, ganhando um Oscar®, um Globo de Ouro® e um Grammy®.

“O Ciclo Sem Fim” e “Hakuna Matata” também foram indicadas ao Oscar® e ao Globo de Ouro®.