As 3 curiosidades sobre Ellie Bamber, a atriz que interpreta Dove em Willow

Descubra mais detalhes sobre a atriz que faz parte do elenco da série do Disney+.

Fãs de histórias fantásticas não podem deixar de ver Willow no Disney+. A série é baseada no filme homônimo lançado em 1988 e traz novas aventuras para seus protagonistas.

Warwick Davis volta à produção como o personagem principal da história, que também conta com diversos acréscimos no elenco, principalmente para interpretar o grupo de heróis que acompanha Willow em sua missão.

Uma delas é Ellie Bamber, a intérprete de Dove (que, na verdade, é o outro nome de Elora Danan). Conheça mais sobre a carreira da atriz com essas três curiosidades:





1) Ellie Bamber é britânica

A atriz nasceu em 2 de fevereiro de 1997 em Surrey, Inglaterra. Sua carreira de atriz começou no The London Players’ Theatre, um dos teatros mais antigos de Londres.

Seu primeiro trabalho na televisão ocorreu em 2012, quando fez parte do elenco da minissérie inglesa A Mother's Son.





2) Ellie Bamber já esteve em outra produção da Disney

Antes de fazer parte do elenco de Willow, Ellie Bamber atuou em outra produção da Disney: o filme O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos (2018), estrelado por Mackenzie Foy, Keira Knightley, Morgan Freeman e Helen Mirren.

Na produção, que está disponível no Disney+, Ellie interpreta Louise, uma jovem vitoriana elegante e prestes a entrar na vida adulta.









3) Foi protagonista de um videoclipe de Shawn Mendes

Em 2017, Ellie Bamber foi a estrela do videoclipe "There's Nothing Holdin' Me Back", música do cantor canadense Shawn Mendes. Nele, a atriz interpreta o interesse romântico do artista pop.

Não deixe de assistir o talento de Ellie Bamber em Willow, disponível no Disney+!