As 3 curiosidades sobre Ever Anderson, a Wendy de Peter Pan & Wendy

A atriz vem de uma família cinematográfica e também já participou do Universo Marvel.



Muito em breve, os assinantes do Disney+ vão embarcar em mais uma aventura em live-action! Peter Pan & Wendy, protagonizado por Ever Anderson e Alexander Molony, chega em abril ao streaming!

A trama é inspirada no clássico infantil sobre Peter Pan (Molony), o menino que se recusa a crescer, e sua jornada pela Terra do Nunca. Ever Anderson dá vida à jovem Wendy Darling.

Conheça um pouco mais sobre essa promissora atriz a seguir:







'Peter Pan & Wendy' | Trailer Oficial Dublado | Disney+



Ever Anderson é filha de Milla Jovovich





Nascida em 3 de novembro de 2007, Ever Gabo Anderson tem sangue artístico correndo nas veias. Isso porque ela é filha da famosa atriz ucraniana Milla Jovovich.

Já o pai de Ever, Paul W.S. Anderson, é roteirista e produtor cinematográfico.





Ever Anderson também está no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)





Os fãs da Viúva Negra certamente vão ter a sensação de conhecerem Evan de algum lugar.

E conhecem mesmo! Anderson fez a versão adolescente de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) no filme-solo da personagem lançado em 2021.







Ever Anderson adora lutar Taekwondo





É melhor os fãs não se enganarem pela carinha angelical de Ever Anderson! A adolescente treina Taekwondo e se diz completamente apaixonada pela prática esportiva.





Não perca a estreia de Peter Pan & Wendy no Disney+





Prepare-se para embarcar em uma emocionante aventura rumo à Terra do Mundo! Junte-se à Peter Pan, Wendy e seus irmãos nesta jornada incrível! Peter Pan & Wendy estreia dia 28 de abril, exclusivamente no Disney+.