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As 3 curiosidades sobre Melissa McCarthy, que interpreta a vilã Úrsula em A Pequena Sereia

22 de março de 2023
22 de março de 2023

Você sabia que Melissa McCarthy criou sua própria produtora de filmes? Confira essa e mais curiosidades. 


Um dos nomes confirmados no elenco do filme live-action A Pequena Sereia é o da atriz Melissa McCarthy, intérprete de Úrsula, a bruxa malvada do mar.

No trailer do filme lançado há poucos dias, é possível vê-la caracterizada como a clássica vilã. Outros atores que também aparecem são: Halle Bailey (que dá vida à protagonista Ariel), Javier Bardem (Rei Tritão) e Jonah Hauer-King (Príncipe Eric). 

O live-action de A Pequena Sereia é um dos lançamentos mais aguardados do ano e estreia no dia 25 de maio.

Para já entrar no clima do filme, confira três curiosidades que você provavelmente não sabia sobre Melissa McCarthy.

Sucesso na comédia

A atriz é lembrada por ter papéis de destaque em filmes de comédia

Foi por um deles, inclusive, que recebeu sua primeira indicação ao Oscar®, concorrendo na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, em 2012.

Em 2016, outro longa-metragem de comédia rendeu a Melissa McCarthy uma indicação ao Globo de Ouro®.

Uma das maiores atrizes do século XXI

“Desde que fez a transição da TV para o cinema, McCarthy ajudou a demolir ideias ultrapassadas sobre quem pode ser uma estrela de cinema.”

A frase acima é do jornal norte-americano The New York Times, que, em 2020, listou Melissa McCarthy entre os 25 maiores atores e atrizes do século XXI.

Na lista, também estão outros nomes famosos como Denzel Washington, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Oscar Isaac e a brasileira Sônia Braga.

Tem sua própria produtora de filmes e uma marca de roupas

Melissa McCarthy criou uma produtora própria com o marido, o diretor e ator Ben Falcone. O primeiro projeto da On The Day Productions (como é chamada a empresa) foi uma comédia de 2014, segundo a revista Variety

De acordo com a revista Vogue, em 2015 a atriz também empreendeu na área da moda, criando uma marca de roupas.

 “Queria criar roupas básicas que eu não podia encontrar. É algo que eu sempre pensei que faria. Eu estudei moda na faculdade”, declarou a atriz à publicação.

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