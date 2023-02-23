As 3 curiosidades sobre o mundo de Pandora no Animal Kingdom

Você sabia que é possível explorar a terra dos Na'vi e testemunhar encontros mágicos? Não perca essas curiosidades sobre um dos lugares mais fascinantes dos parques Disney.
Descubra uma bela terra onde a magia da natureza é celebrada nos parques da Disney na bela atração Pandora – The World of Avatar, no Animal Kingdom, na Flórida, Estados Unidos.
Descubra, a seguir, mais sobre essa atração e viva uma experiência mágica juntamente com os personagens favoritos de Avatar!
1) Expedições para aventureiros de todas as idades estão em Pandora – The World of Avatar
Voe nas costas de uma banshee durante um emocionante passeio 3D sobre a enorme lua com Avatar Flight of Passage.
Os visitantes ainda podem fazer uma viagem profunda pela selva bioluminescente em busca do Na'vi Sheman of Songs dentro da Na'vi River Journey.
Por fim, ainda é possível caminhar pelas montanhas flutuantes como nos filmes e admirar a fascinante flora e fauna Na'vi, além de assistir a uma roda de percussão indígena e muito mais!
Os visitantes da atração de Pandora, podem curtir a arte e a cultura dos Na'vi enquanto se deliciam em um antigo salão da RDA com Satu'li Canteen. Podem também saciar a sede em uma famosa barraca de bebidas, administrada por um dos expatriados de Pandora.
2) Os sabores exóticos deste universo mágico
3) As lembranças de Pandora que você pode levar para casaE que tal levar para casa uma lembrança da Pandora? De itens culturais Na'vi a kits de ciências e brinquedos de animais. E aproveite para pintar o rosto com desenhos inspirados em Pandora e nos Na'vi.
Explore terras de encantamento infinito, onde suas fantasias se tornam realidade na super atração Pandora – The World of Avatar, no Animal Kingdom!