As 3 curiosidades sobre Yara Shahidi, a atriz que interpreta Tinker Bell em Peter Pan & Wendy

A atriz já esteve em séries de sucesso que você pode ver no Disney+. Saiba mais curiosidades sobre Yara Shahidi!



No dia 28 de abril, o Disney+ será palco de uma aventura mágica na Terra do Nunca: a estreia de Peter Pan & Wendy, nova versão live-action do romance do escritor britânico J.M. Barrie.

No filme, Wendy Darling (Ever Anderson) é uma jovem que se recusa a deixar a casa onde cresceu. No entanto, quando conhece Peter Pan (Alexander Molony), ela e seus irmãos embarcam em uma jornada incrível que mudará suas vidas.

Entre as personagens que acompanham Peter Pan e Wendy, está Tinker Bell, uma fada muito importante que, na nova produção, é interpretada por Yara Shahidi.

Saiba mais sobre a atriz abaixo!







Yara Shahidi nasceu nos Estados Unidos e começou a carreira como modelo infantil





A atriz que interpreta Tinker Bell em Peter Pan & Wendy nasceu em 10 de fevereiro de 2000 em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos.

Aos quatro anos de idade, ela se mudou com sua família para a Califórnia, onde começou sua carreira aos seis anos como modelo para campanhas publicitárias.





Yara Shahidi já atuou ao lado de Halle Bailey, a Ariel de A Pequena Sereia





De 2014 a 2022, Yara Shahidi interpretou Zoey Johnson na série Black-ish. Em março de 2018, essa produção ganhou um spin-off chamado Grown-ish, em que Yara contracenou com Halle Bailey (a intérprete de Ariel na nova versão de A Pequena Sereia).





Yara Shahidi esteve em Os Feiticeiros de Waverly Place





A atriz também já participou de um episódio de Os Feiticeiros de Waverly Place (2007-2010), série adolescente de grande sucesso.

Yara Shahidi aparece no episódio 6 da 3ª temporada, interpretando Olive – o episódio foi ao ar em 2009, quando ela tinha apenas 9 anos.







Não perca Peter Pan & Wendy no dia 28 de abril, no Disney+





O filme chega ao Disney+ no dia 28 de abril. Além de Yara Shahidi, Ever Anderson e Alexander Molony, o elenco de Peter Pan & Wendy tem Jude Law (Capitão Gancho), Alyssa Wapanatâhk (Tigrinha), Joshua Pickering (John Darling), entre outros.