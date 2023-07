As 3 curiosidades sobre Zorro, a série clássica disponível no Disney+

Saiba mais sobre a série de televisão protagonizada pelo personagem Don Diego de la Vega e deixe o Zorro marcar um “Z” em você também!



Um vingador mascarado, que montado em seu cavalo preto de nome Tornado, luta contra os tiranos e defende os mais necessitados. Você já sabe qual é este clássico da Disney? Acertou quem disse Zorro!

A famosa série que traz o alter ego do simpático Don Diego de la Vega (Guy Williams), está disponível no Disney+ para os fãs do vigilante e quem quiser conhecer essa produção que marcou época!

Confira, a seguir, três curiosidades sobre essa série inesquecível:

Ao todo, 78 episódios de Zorro foram ao ar



A série Zorro estreou no dia 10 de outubro de 1957 e apresentava o ator norte-americano Guy Williams como Don Diego de la Vega e seu alter ego, o defensor dos vulneráveis, Zorro.

Segundo destaca o site D23.com, o programa segue as aventuras do lendário super-herói mascarado que, bravamente, lutou contra as forças opressoras no estado da Califórnia do século 19.

No total, 78 episódios foram transmitidos desde o dia de sua estreia até 28 de setembro de 1959, quando seu capítulo final foi ao ar.

A série foi inspirada nas histórias de Johnston McCulley



A série foi inspirada nas histórias de Johnston McCulley, jornalista, escritor e roteirista norte-americano e que também é o criador do personagem.

A série Zorro começou como um "projeto paralelo" para Walt Disney, que licenciou os direitos do personagem de McCulley. Ainda segundo o D23.com, Walt era "fã de longa data do vingador mascarado”.





A equipe da série tinha uma conexão incomum com a lenda do Zorro



A série de televisão era protagonizada por Guy Williams, Henry Calvin e Gene Sheldon. E sua canção-título foi feita pelo diretor, Norman Foster e George Bruns.

O elenco e a equipe da produção já tinham experiência com o personagem. George Lewis, que interpreta o pai de Zorro, estrelou Zorro's Black Whip, uma cinessérie de 1944; e William Lava, que compôs a trilha sonora, também escreveu a música da série Republic Zorro.

Conheça a marca do Zorro no Disney+



Conheça as origens do vigilante mascarado e acompanhe suas aventuras nesta clássica história familiar de ação e aventura. Todos os 78 episódios de Zorro estão disponíveis no Disney+, divididos em duas temporadas.